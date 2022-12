MAMA U SUZAMA SNIMILA VIDEO: NEDOSTAJE MI SLOBODA, NE STIGNEM SE NI TUŠIRATI

U dirljivojm snimku koji je dosad na TikToku pogledalo preko četiri i pol miliona ljudi Emmie se rasplakala pred kamerom i priznala kako se samo želi tuširati u miru, bez stalnog osjećaja krivnje zbog ispuštanja svoje kćeri koja plače čim je prestane držati u rukama.

Na snimku se vidi Emmie koja plače dok u rukama drži svoju tromjesečnu kćer Isabellu.

Nisam htjela ovo objaviti, ali evo… Ovo je samo jedan od onih dana. Doslovno se samo želim istuširati, pogledajte u kakvom sam stanju. Osjećam krivnju jer nije ona kriva za to, ali meni nedostaje moja sloboda. Nedostaje mi mogućnost da učinim sasvim jednostavnu stvar za sebe kao što je tuširanje. Već je 17 sati, a ja se još nisam otuširala – priznala je Emmie koja je dobila mnoštvo komentara podrške od drugih mama koje, kažu, itekako znaju kako se osjeća.

Znam kako ti je. Na početku je stvarno teško, ali s vremenom postane lakše. Ne moraš se osjećati krivom, radiš onako kako najbolje možeš i ono što je najbolje za tvoju bebu – samo je jedan od komentara.

