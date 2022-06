Niko nije imun od toga da postane ljubavnica: 3 situacije u kojima djevojke postaju ljubavnice

Iako djevojke tvrde da imaju moralne principe i kodekse, i da je nemoguće da stupe u takav odnos, praksa pokazuje drugačije. Ponekad djevojke nisu imune, i postaju spremne da se upuste u aferu sa zauzetim muškarcem.

Smatra se da čak i dama koja apsolutno drži do sebe, može popustiti i naći se u ovakvoj situaciji. To se događa pod određenim okolnostima, neke od njh su sljedeće: 1. Djevojka vapi za zaštitom: Često djevojka koja odabere ovakav način života, nekada ranije nije osjetila podršku. U muškarcu sada vidi zaštitnika, i nekoga kome može pružiti svoju ljubav. Smatra da će joj on pružiti sve vrste sigurnosti, od ljubavne pa sve do finansijske. Muškarac sa druge strane takvo nešto zna da iskoristi u svoje svrhe.

Možda se ranije i bojao prilaska mlađim djevojkama, ali sada je iskustvo na njegovoj strani. Sada je postao odlučan i samouvijeren. Oženjen muškarac itekako zna da uživa u društvu mlade djevojke, i pritom ne strijepi od ničega.

2. Djevojka je već prošla kroz razvod: Kaže se da žena koja je već prošla razvod, rizik da postane ljubavnica je veći. Nakon teškog perioda ona može da osjeća stres i prazninu, i da u tim trenucima se prepušta zauzetim muškarcima.

Ne razmišlja pretjerano o posljedicama, već želi sebi da priušti različite užitke. Takođe, sigurna je da je on neće ograničavati niti dirati slobodu. A, to je njoj u datim trenucima najpotrebnije. 3. Djevojka ne želi ozbiljnu vezu: Razloga za ovakvo mišljenje i način življenja je mnogo.

Djevojka možda jedostavno ne želi da se veže, ne želi odgovornost niti je spremna za ozbiljne životne korake. Spremna je na odnos sa oženjenim muškarcem, jer zna da on neće tražiti ništa ozbiljno. Ovakve situacije se mogu desiti u životu skoro svake žene.

Naravno, stvar je opet individualne prirode. Ali, možda je najbolje se voditi parolom nikad ne reci nikad. Jer ne znamo šta nas čeka sutra. Osjećanja mogu da budu osjetljiva stvar,piše Infpult

