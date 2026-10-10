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Tabaković finansirao izgradnju dječijeg parka: Za najmlađe oko 15 hiljada KM

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Objavljeno prije 1 sat

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković finansirao je izgradnju dječijeg parka u džematu Pješivac, vrijednog oko 15.000 KM, čime je dao značajan doprinos stvaranju ljepšeg i sadržajnijeg prostora za djecu ovog hercegovačkog mjesta.Ovim gestom Tabaković je pokazao da podrška rodnom kraju i lokalnoj zajednici ne mora ostati samo na riječima. Ulaganjem u prostor namijenjen djeci, dao je doprinos koji će koristiti sadašnjim, ali i budućim generacijama.
Iz džemata Pješivac uputili su zahvalnost Tabakoviću i njegovoj porodici, ističući značaj ovog dobročinstva za cijelu zajednicu. Posebno su naglasili da dječiji park nije samo mjesto za igru već i poruka da se misli na najmlađe i budućnost mjesta.

U okviru projekta planirano je i uređenje prilaznog dijela parku, uključujući asfaltiranje, za čiju su realizaciju zahvalnost uputili ministru u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona Bekiru Isakoviću,pišu Vijesti

Osim dječijeg parka, u džematu Pješivac nedavno je završena i sanacija munare lokalne džamije. Vrijednost tih radova iznosi 5.400 KM, a obuhvatili su sanaciju i farbanje munare te popravku bakrenog dijela na njenom vrhu.

Ipak, među realiziranim aktivnostima posebno se izdvaja Tabakovićev doprinos najmlađima. U vremenu kada su ulaganja u sadržaje za djecu važna za kvalitet života u lokalnim zajednicama, ovakav primjer pokazuje koliko pojedinačna inicijativa može značiti za mjesto iz kojeg potiče.

Dječiji park u Pješivcu tako postaje više od prostora za igru – simbol brige za zajednicu i ulaganja u budućnost.


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