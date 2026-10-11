Amerikanci pogodili teretni brod koji je isplovio iz iranske luke

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopćila je da je riječ o brodu M/V Ocean Molica, poznatom i pod imenom Arika Sun, koji plovi pod zastavom Paname.

Američki borbeni avion pogodio je krmeni dio broda preciznim oružjem i onesposobio njegov pogonski sistem. Prema navodima CENTCOM-a, niko od članova posade nije povrijeđen.Američka vojska tvrdi da je brod pokušao proći kroz to područje nakon što je prethodno isplovio iz jedne iranske luke.

Američka vojska vratila 135 brodova

CENTCOM je 14. jula ponovo uveo blokadu za brodove koji uplovljavaju u iranske luke ili isplovljavaju iz njih.

Prema podacima američke komande, tokom tri mjeseca onesposobljena su četiri komercijalna broda, dok je 135 brodova vraćeno.

Američke snage su u istom periodu uništile i deset tankera za koje tvrde da su povezani s mrežom Iranske revolucionarne garde koja služi za zaobilaženje sankcija.

“Svim pomorcima savjetuje se da poštuju upozorenja CENTCOM-a o blokadi“, navodi se u saopćenju,pišu Vijesti

Američka vojska preporučila je posadama da prate obavještenja za pomorce i da tokom plovidbe Omanskim zalivom i prilazima Hormuškom moreuzu budu u kontaktu s američkim pomorskim snagama putem radio-kanala 16.

Sličan incident dogodio se i u maju

Ovo nije prvi slučaj da američka vojska silom zaustavlja brodove u blizini Irana.

U maju je borbeni avion F/A-18, koji je poletio s nosača aviona USS Abraham Lincoln, topovskom vatrom onesposobio kormilo iranskog tankera Hasna. Prema navodima američke vojske, tanker je pokušao uploviti u iransku luku.

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