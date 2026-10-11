U napadu na aerodrom u Saudijskoj Arabiji 12 mrtvih, više od 300 ranjenih

Svi letovi su preusmjereni, a zapadne vlade pozvale su svoje građane da izbjegavaju ovo područje, javlja Reuters.

Al Jazeera English javlja da je ranjeno 309 ljudi.

Niko zasad nije preuzeo odgovornost za ovaj napad

Jemenski Huti, koje podržava Iran, pojačali su raketne napade na Saudijsku Arabiju i preuzeli odgovornost za dva ranija napada ove sedmice.Niz smrtonosnih napada razotkrio je slabosti u sposobnosti kraljevine da se odbrani dok provodi zračnu kampanju protiv Huta, pružajući podršku kopnenom ratu jemenske vlade protiv ove grupe koju podržava Iran.

Medijski ured saudijske vlade nije odmah odgovorio na pitanja o incidentu i broju žrtava.

Zvanični podaci o broju poginulih i povrijeđenih još nisu objavljeni.

Osobe upoznate sa slučajem, među kojima su i dva zapadna zvaničnika, upozorile su da broj poginulih i ranjenih nije konačan.

Napad se dogodio bez upozorenja, a saudijski sistem za upozoravanje na prijetnje nije izdao nikakvo upozorenje.

Povrijeđeni su vozilima hitne pomoći i helikopterima prevezeni u bolnice, a neki od njih su u kritičnom stanju, navele su te osobe.

Rad najprometnijeg aerodroma u kraljevini, koji opslužuje grad s oko osam miliona stanovnika, privremeno je obustavljen, saopćila je uprava za civilno zrakoplovstvo.

Nakon napada, vojni glasnogovornik Hutija ponovo je objavio vlastitu raniju poruku u kojoj je naveo da je slijetanje na aerodrom u Rijadu dozvoljeno samo unaprijed odobrenim humanitarnim letovima.

U ranijim napadima Huta ove sedmice poginule su četiri osobe, a jedan saudijski komercijalni avion pretrpio je velika oštećenja.

Američki predsjednik Donald Trump, odgovarajući na pitanja novinara ispred Bijele kuće o tome planira li Washington da se pridruži saudijskim napadima na Hute, rekao je:

„Možda. Razmotrit ćemo to. Tek smo saznali za nedavni napad, pa ćemo donijeti odluku. Djelujemo veoma brzo.“

Jedan očevidac koji se u subotu nalazio na aerodromu izjavio je da je vidio eksploziju, a zatim i više povrijeđenih osoba kako leže na podu unutar objekta. Više od deset vozila hitne pomoći viđeno je kako žuri prema aerodromu. Snimak koji je Reuters provjerio prikazuje vozila hitne pomoći na aerodromu.

Jedan povrijeđeni putnik rekao je Reutersu da je vidio nešto kako leti nebom izvan aerodroma, nakon čega se srušio dio plafona u blizini izlaza za ukrcavanje.

Američka ambasada u Rijadu saopćila je da je „upoznata s napadima“ i „snažno preporučuje svim američkim državljanima da izbjegavaju ovaj aerodrom i okolna područja“.

Ambasade Velike Britanije i Irske u Saudijskoj Arabiji navele su u objavama na društvenoj mreži X da su također upoznate s „ozbiljnim incidentom“ na aerodromu. Kanadska ambasada saopćila je da su „tekuće vojne aktivnosti“ utjecale na rad aerodroma.

Rijad bi trebao biti domaćin velikih samita

Stranica za praćenje letova Flightradar24 pokazala je da su svi letovi prema Rijadu ili preusmjereni ili otkazani. U jednom trenutku iznad aerodroma nalazio se samo helikopter.

Kuwait Airways saopćio je da je otkazao letove prema saudijskoj prijestonici i iz nje zbog, kako je navedeno, zatvaranja aerodroma u Rijadu usljed „sigurnosne situacije“.

Etihad Airways i Qatar Airways ranije su otkazali više letova između svojih čvorišta i Rijada, a neka otkazivanja odnose se i na ponedjeljak.

Napadi Huta u četvrtak i ranije tokom sedmice već su naveli nekoliko aviokompanija da obustave ili otkažu letove prema saudijskoj prijestonici, i to neposredno prije nego što bi Rijad trebao biti domaćin velikih energetskih i investicijskih konferencija.

Organizatori tih konferencija saopćili su u subotu da će se događaji održati prema planu te su nastojali uvjeriti učesnike da je njihova sigurnost osigurana.

Huti su poručili da avioni trebaju izbjegavati saudijski zračni prostor, proglasivši ga zonom vojnih operacija nakon što je jemenska vlada, koju podržava Saudijska Arabija, ranije ovog mjeseca pokrenula ofanzivu protiv ove grupe,pišu Vijesti

Dok je Rijad izložen napadima, snage koje Saudijska Arabija podržava u Jemenu također su pretrpjele udarac jer su Huti pojačali opsadu Taiza, trećeg najvećeg grada u zemlji.

Saudijske i jemenske vlasti u međuvremenu su saopćile da su ponovo preuzele kontrolu nad moreuzom Bab el-Mandeb, važnim pomorskim prolazom koji su Huti zauzeli u brzoj ofanzivi prošlog mjeseca.

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