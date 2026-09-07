Jutarnja kafa pomaže pri mršavljenju? Kardiolog objasnio kako!

Riječ je o proizvodu Wellaray Slim Coffee Booster, formuli koja sadrži sedam aktivnih sastojaka. Dr. Klein navodi da je cilj bio razviti proizvod koji se jednostavno uklapa u svakodnevne navike korisnika.

“Željeli smo stvoriti veoma efikasnu alternativu injekcijama za mršavljenje – aktivirati sagorijevanje masnoća, ali bez opasnih nuspojava”, kaže dr. Klein.

Supstanca iz kafe kao osnova formule

Jedan od ključnih sastojaka proizvoda je hlorogenska kiselina, prirodna supstanca prisutna u zrnu kafe.

Prema riječima dr. Kleina, njen potencijalni učinak uglavnom se gubi tokom prerade, pripreme i probave.

“Supstanca je prisutna u svakoj šoljici kafe, ali miruje. Kada se uobičajeno konzumira, razgrađuje se u probavnom sistemu prije nego što stigne do ćelija. Tako se njen učinak gubi”, objašnjava Klein.

Dodaje da ključno pitanje tokom razvoja proizvoda nije bilo samo može li određena supstanca djelovati na metabolizam nego i kako je aktivirati i dovesti do mjesta na kojem treba djelovati.

“To je upravo ono što naša formula radi. Kafu koju milioni ljudi već piju pretvaramo u pojačivač metabolizma”, tvrdi dr. Klein.

Zašto je metabolizam posebno važan nakon 40. godine?

Dr. Klein smatra da kod brojnih osoba starijih od 40 godina problem nije isključivo u nedostatku volje, prekomjernom unosu hrane ili nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti.

Kao jedan od važnih faktora navodi smanjenu osjetljivost na inzulin, koja može uticati na način na koji organizam skladišti i koristi energiju.

“Problem za većinu ljudi starijih od 40 godina nije snaga volje nego osjetljivost na inzulin. Kada se ona smanji, masne ćelije dobijaju stalan signal da pohranjuju energiju i ne oslobađaju masnoće”, kaže Klein.

Prema njegovom objašnjenju, smanjenje unosa kalorija zbog toga ne mora uvijek dovesti do očekivanih rezultata. Organizam u određenim okolnostima može posegnuti za drugim izvorima energije, zbog čega se neke osobe tokom dijete osjećaju umorno i iscrpljeno.

U tom procesu, tvrdi, važnu ulogu može imati hlorogenska kiselina.

“Upravo tu dolazi do izražaja hlorogenska kiselina, supstanca koja se u velikoj mjeri uništava tokom prženja. Naš dodatak vraća je u kafu u aktivnom obliku”, navodi dr. Klein.

On tvrdi da ova supstanca djeluje na enzim AMPK, koji se često opisuje kao jedan od važnih regulatora ćelijskog metabolizma.

“Kada je metabolizam usporen, masnoća ostaje pohranjena. Aktiviranjem ovog mehanizma tijelo bi trebalo koristiti uskladištenu masnoću kao izvor energije, umjesto da je nastavlja gomilati”, objašnjava Klein.

Sedam sastojaka s različitim ulogama

Pored hlorogenske kiseline, formula sadrži ekstrakt zelenog čaja, L-karnitin i ekstrakt lista duda.

Prema navodima proizvođača, ekstrakt zelenog čaja namijenjen je podršci metabolizmu, L-karnitin učestvuje u prijenosu masnih kiselina, dok bi ekstrakt lista duda trebao pomoći u održavanju stabilnijeg nivoa šećera u krvi.

“Nismo se zaustavili na hlorogenskoj kiselini. Njen učinak pojačali smo ekstraktom zelenog čaja, L-karnitinom i ekstraktom lista duda”, kaže dr. Klein.

Preostala tri sastojka – ljuska psilijuma, otporni dekstrin i ekstrakt bijelog graha – odabrana su zbog mogućeg uticaja na osjećaj sitosti.

Dr. Klein navodi da njihova kombinacija može pomoći korisnicima da nakon obroka duže ostanu siti i lakše kontrolišu potrebu za dodatnom hranom.

Proizvođač se poziva i na vlastita interna testiranja, prema kojima su pojedini korisnici izgubili do osam kilograma tokom nekoliko sedmica. Rezultati internih testiranja, međutim, ne znače da će svaka osoba ostvariti jednak rezultat,piše Vijesti

Zašto se proizvod dodaje upravo u kafu?

Izbor kafe, tvrdi Klein, nije zasnovan samo na činjenici da je riječ o napitku koji veliki broj ljudi svakodnevno konzumira.

Kofein već može privremeno uticati na budnost i potrošnju energije, pa bi dodavanje drugih aktivnih sastojaka u tom trenutku, prema njegovoj teoriji, trebalo pojačati njihov zajednički učinak.

“Kafa nije samo slučajni prijenosnik. Kofein već povećava brzinu metabolizma i stvara svojevrsni metabolički period nakon konzumiranja”.

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