Kako se branio monstrum koji je pokosio troje djece u Cazinu!?

Prema dosad dostupnim informacijama, zdravstveno stanje povrijeđene djece i dalje je veoma ozbiljno. Dvije djevojčice, uzrasta šest i 12 godina, trenutno su stabilnog općeg stanja, dok se devetogodišnji dječak nalazi u komi i njegovo stanje zahtijeva intenzivan medicinski nadzor.

Zbog težine zadobijenih povreda, kod sve troje djece izvršena je amputacija desne noge. Dječak je, osim toga, zadobio i ozbiljne povrede glave zbog kojih se i dalje vodi borba za njegov život.

Do nesreće je, prema informacijama koje su do sada objavljene, došlo u kasnim večernjim satima. Vozač automobila je, sumnja se, upravljao vozilom pod utjecajem alkohola i neprilagođenom brzinom, nakon čega je izgubio kontrolu nad automobilom, sletio s kolovoza i udario u prostor ispred porodične kuće gdje su se nalazila djeca.

Vozač je nakon nesreće uhapšen, a u slučaj je uključeno Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona,pišu Vijesti

Osumnjičeni je izveden pred nadležni sud, gdje se odlučuje o prijedlogu Tužilaštva za određivanje jednomjesečnog pritvora. Kao jedan od razloga za pritvor navedena je i mogućnost uznemirenja javnosti ukoliko bi osumnjičeni bio pušten na slobodu.

Tokom dosadašnjeg postupka osumnjičeni se branio šutnjom.

Tereti se za krivično djelo iz oblasti sigurnosti javnog saobraćaja, odnosno za tešku saobraćajnu nesreću, a zakonom je za takva djela, u zavisnosti od konačne pravne kvalifikacije i utvrđenih okolnosti, predviđena višegodišnja zatvorska kazna.

Istraga o svim okolnostima tragedije još traje. Pred istražnim organima je zadatak da utvrde brzinu kretanja vozila, stepen alkoholiziranosti vozača, način na koji je došlo do gubitka kontrole nad automobilom, kao i sve druge činjenice važne za dalji krivični postupak.

Dok institucije vode istragu, najveća pažnja javnosti i dalje je usmjerena prema bolnici i zdravstvenom stanju troje teško povrijeđene djece.

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