Sahranjivaćemo naše ljude kako dolikuje, briga nas šta kaže Marta Kos ili neko drugi

Čuvaćemo dostojanstvo našeg naroda, čuvaćemo dostojanstvo naših građana. Briga mene šta kaže Marta Kos ili neko drugi kad imam narod, kad imam Prigrevicu i građane Srbije uz sebe – rekao je Vučić.

Vučić je, pozdravljajući građane tog mjesta, koji su uglavnom potomci doseljenika iz Like, Banije i Korduna ili su tu došli tokom rata devedesetih, rekao da je transparent sa kojim su ga dočekali “Јedna je majka Srbija” najtačnija i najljepša istina na kojoj svi moramo da budemo zahvalni,pišu Vijesti

On je, tokom posjete spomen-sobi u ovom mjestu poručio da je Prigrevica i oni koji danas u njoj “živi dokaz da su propali svi pokušaji da nas unište”.

Podsjetio je pri tom prisutne da u tim krajevima, posebno u Bosanskoj Krajini, godinama nakon rata nije bilo regruta, a da žene decenijama nisu skidale crninu.

Vučić je rekao da bi neki u Srbiji da Srbija zaboravi prošlost svog naroda, ali da se to neće desiti i da nikada neće biti normalno to što se u Hrvatskoj pozdravlja sa “Dom spremni” i vijore zastave sa prvim bijelim poljem na šahovnici.

– Za našu državu to nije normalno, ali oni, koji bi da promijene vlast, bi da organizuju turističke ture na Tompsonov koncert – rekao je Vučić.

Iskazao je duboko razočarenje zbog snimaka na društvenim mrežama na kojim osnovci u Srbiji cijepaju školski materijal sa motivima Ekspa, koji su dobili rekavši da je to posljedica obojene revolucije koja se vodi protiv države i kućnog nevaspitanja.

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