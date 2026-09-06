Svijet

Strahovi EU se obistinili: Desničarski AfD slavi veliku pobjedu

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Objavljeno prije 19 minuta

U istočnonjemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt u 18 sati zatvorena su birališta, a prema prvim rezultatima izlaznih anketa, desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) odnijela je ubjedljivu pobjedu.

Pobjeda AfD-a je nešto od čega je strahovala Evropska unija, a rezultati izlaznih anketa pokazuju da je ova stranka ubjedljivo slavila sa čak 44,5 posto glasova.

Pravo glasa za novi saziv pokrajinskog parlamenta u Magdeburgu imalo je oko 1,7 miliona birača.

Rezultati izlaznih anketa:

– AfD: 44,0 – 44,5 %
– CDU: 18,5 %
– Die Linke (Ljevica): 9,0 – 9,5 %
– Zeleni: 8,5 – 9,0 %
– SPD: 8,0 – 9,0 %
– BSW: 4,8 – 5,0 % (bore se za prelazak izbornog praga)
– FDP: 2,0 %

Prema očekivanjima, AfD je ostvario ogroman rast od skoro 24 posto u poređenju sa prošlim izborima. Kršćansko-demokratska unija (CDU) doživjela je pravi slom, osvojivši samo 18,5 posto glasova,pišu Vijesti


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