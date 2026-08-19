Pet grešaka zbog kojih su stopala suha i ispucana — i kako ih izbjeći

Ljetni period otkriva sve propuste u njezi stopala, a dermatološki stručnjaci upozoravaju da ono što mnogi smatraju rješenjem zapravo pogoršava problem. Prva i najčešća greška je preagresivno turpijanje zadebljale kože — čim se ukloni previše, koža brzo stvara novi, još tvrđi sloj kao obrambenu reakciju.

Hodanje boso po tvrdim površinama poput betona ili pločica dodatno isušuje kožu i ubrzava nastanak pukotina. Vrući tuš, koliko god se činio ugodnim, uklanja prirodna ulja s kože i čini je podložnijom sušenju. Pogrešna obuća — otvorene sandale i japanke — povećava trenje na petama i ubrzava nastanak zadebljanja. Na kraju, nepravilna njega: stručnjaci preporučuju svakodnevnu upotrebu kreme s 10% uree odmah po tuširanju, a preventiva je daleko jednostavnija od liječenja vidljivog problema,piše Novi

Facebook komentari