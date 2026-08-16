Žene mu plaćaju 1.000 eura za noć, on otkrio šta najviše žele od njega

Iako je svjestan da mu fizički izgled pomaže u poslu, tvrdi da žene najviše cijene nešto sasvim drugo – pažnju i spremnost da ih sasluša, piše Index.hr.

U podcastu “Soft White Underbelly” ispričao je da mu klijentice često povjeravaju stvari o kojima ne razgovaraju ni sa svojim supruzima.Žene najviše žele razgovor

Prema Tomovim riječima, mnoge žene na prvi susret dolaze zbog intimnog odnosa, ali se vrlo brzo opuste i počnu tražiti nešto više od toga. Kaže da im često najviše znači društvo osobe koja ih sluša i kojoj mogu bez zadrške govoriti o sebi.

“Nakon prvog susreta zapravo se više žele samo družiti i provoditi vrijeme s nekim ko je pažljiv. Ženama je samo potrebno da ih neko sasluša”, rekao je.

Zbog toga njegovi susreti često traju mnogo duže nego što bi se očekivalo. Nijedan termin ne traje kraće od tri sata, a s nekim klijenticama, kaže, ostao je i po cijelu sedmicu.

Sedmica društva košta gotovo 8.000 eura

Jedna noć s Tomom košta više od 1.000 eura, dok za sedmicu njegovog društva klijentice plaćaju nešto manje od 8.000 eura. Među njima su, kaže, često udate žene, ali i uspješne slobodne poslovne žene koje zbog užurbanog života nemaju vremena za klasičnu vezu.

Neke od njih pokušale su ostvariti tradicionalnu vezu, ali su zaključile da “kvalitet veze nije bio onakav kakav su očekivale”.

Većina njegovih klijentica ima 40 ili više godina, iako među njima ima i žena približno njegovih godina. Ponekad se dogodi i da suprug sam rezerviše termin za svoju ženu kao poklon, a Tom tvrdi da su neki muškarci pritom željeli i posmatrati njihov intimni susret.

Osim seksualnih usluga, nudi i svojevrsno “glumljenje dečka”. To znači da ženama pravi društvo na večerama, događajima i drugim prilikama. Svjestan je da njegove usluge nisu među najjeftinijima, ali smatra da klijenticama nudi mnogo više od samog intimnog susreta.

Od kriminala do eskort posla

Tom je u podcastu govorio i o svojoj problematičnoj prošlosti. Prije nego što se počeo baviti eskortom, bio je uključen u kriminal.

“Radio sam loše stvari. Bio sam diler, huligan, član bande. Problem je što je kršenje zakona poput droge. Osjetiš moć, ljudi te se boje, posebno u mojoj sredini gdje su me svi poznavali”, ispričao je.

Kaže da mu je takav život s vremenom dosadio i da je zbog njega postao “užasna osoba”. Uprkos tome, kasnije se s prijateljem uključio u krijumčarenje cigareta, zbog čega je završio u zatvoru i tamo proveo tri i po godine,pišu Vijesti

Nakon izlaska na slobodu, prije više od šest godina, odlučio je potpuno promijeniti životni smjer. Danas radi kao eskort pratnja, dobro zarađuje i tvrdi da uživa u svom poslu. S nekim klijenticama s vremenom je razvio i prijateljski odnos.

“U životu sam bio s toliko žena da mi izgled više nije presudan. Važnija mi je ličnost”, zaključio je.

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