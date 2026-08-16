Svijet

Dvije osobe poginule u požarima na grčkom otoku Salamina

10.7K  
Objavljeno prije 5 sati

Dvije osobe poginule su u požarima koji su u nedjelju istovremeno izbili na grčkom otoku Salamina, nedaleko od Atine, saopćila je vatrogasna služba.

„Pronađena su dva tijela“ na području plaže Peristeria, na jugu otoka, rekao je portparol vatrogasne službe za AFP.

Stotine ljudi evakuisane su u nedjelju nakon što su na otoku Salamina, nedaleko od Atine, izbila dva požara, saopćio je portparol vatrogasne službe.

„Na tom području nalazi se stotine kupača i stalnih stanovnika, a izdata je naredba za evakuaciju“, rekao je zamjenik portparola službe Yiannis Artopios za državnu televiziju ERT.Ministarstvo civilne zaštite izdalo je četiri naredbe za evakuaciju u kratkom vremenskom razmaku, nakon što su požari „gotovo istovremeno“ izbili na dva popularna kupališta na jugu i istoku otoka, kazao je Artopios.

„Požar je težak… nalazi se unutar naseljenog područja“, rekao je.

Neki putevi i dalje su bili otvoreni, a policijske snage bile su na terenu kako bi usmjeravale stanovništvo prema sigurnim područjima, dodao je Artopios.Vatrogasna služba angažirala je velike snage – oko 150 vatrogasaca, 32 vatrogasna vozila, četiri aviona i šest helikoptera, naveo je portparol.

Grčka obalna straža saopćila je da je na područje požara uputila pet patrolnih čamaca, dok je na raspolaganje stavljeno i nekoliko privatnih plovila.

Vatrogasna služba također je angažirala dva plovila koja pomažu u akciji, rekao je Artopios.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh