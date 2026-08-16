Dvije osobe poginule u požarima na grčkom otoku Salamina

„Pronađena su dva tijela“ na području plaže Peristeria, na jugu otoka, rekao je portparol vatrogasne službe za AFP.

Stotine ljudi evakuisane su u nedjelju nakon što su na otoku Salamina, nedaleko od Atine, izbila dva požara, saopćio je portparol vatrogasne službe.

„Na tom području nalazi se stotine kupača i stalnih stanovnika, a izdata je naredba za evakuaciju“, rekao je zamjenik portparola službe Yiannis Artopios za državnu televiziju ERT.Ministarstvo civilne zaštite izdalo je četiri naredbe za evakuaciju u kratkom vremenskom razmaku, nakon što su požari „gotovo istovremeno“ izbili na dva popularna kupališta na jugu i istoku otoka, kazao je Artopios.

„Požar je težak… nalazi se unutar naseljenog područja“, rekao je.

Neki putevi i dalje su bili otvoreni, a policijske snage bile su na terenu kako bi usmjeravale stanovništvo prema sigurnim područjima, dodao je Artopios.Vatrogasna služba angažirala je velike snage – oko 150 vatrogasaca, 32 vatrogasna vozila, četiri aviona i šest helikoptera, naveo je portparol.

Grčka obalna straža saopćila je da je na područje požara uputila pet patrolnih čamaca, dok je na raspolaganje stavljeno i nekoliko privatnih plovila.

Vatrogasna služba također je angažirala dva plovila koja pomažu u akciji, rekao je Artopios.

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