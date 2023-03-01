Novac liježe na račun naredne sedmice! 3 znaka horoskopa će se kupati u parama

Napomena

Astrologija ovakva predviđanja temelji na simboličkim tumačenjima položaja planeta i ne postoje naučni dokazi da planetarni tranziti mogu pouzdano predvidjeti finansijske ili životne događaje.

Tri horoskopska znaka prema astrološkim tumačenjima mogu očekivati više sreće i povoljne finansijske prilike u periodu od 3. do 9. augusta 2026. godine.

Ova sedmica donosi priliku za jačanje samopouzdanja, donošenje važnih odluka i postepeni napredak na poslovnom i materijalnom planu.

1. Ovan

Ovnovi ulaze u period u kojem bi mogli promijeniti način na koji razmišljaju o novcu i vlastitim sposobnostima. Retrogradni Hiron u Biku podstiče ih da se oslobode ograničavajućih uvjerenja i prihvate da zaslužuju finansijsku sigurnost i uspjeh.

Umjesto naglih promjena, očekuje ih postepen, ali stabilan napredak. Odluke donesene tokom ove sedmice mogle bi dugoročno pozitivno utjecati na njihove finansije i povećati osjećaj sigurnosti i samopouzdanja.

2. Djevica

Za Djevice će naglasak biti na partnerstvima i zajedničkim projektima. Ulazak Venere u Vagu 6. augusta otvara mogućnosti za nove poslovne saradnje, ulaganja i finansijske dogovore.

Iako rezultati možda neće biti vidljivi odmah, posebno zbog kasnijeg retrogradnog kretanja Venere, ono što započnu u ovom periodu moglo bi donijeti značajne koristi do kraja jeseni. Strpljenje i dosljednost bit će ključ uspjeha.

3. Rak

Rakovima period od 9. augusta donosi povoljne prilike na poslovnom i finansijskom planu kada Merkur uđe u Lava. Ovaj tranzit može otvoriti vrata novim poslovnim ponudama, mogućnostima za napredovanje ili dodatnim izvorima prihoda.

Međutim, uspjeh neće doći bez vlastitog angažmana. Rakovi će imati najviše koristi ako budu spremni preuzeti inicijativu, pokazati samopouzdanje i iskoristiti prilike koje im se ukažu. Upravo hrabrost i odlučnost mogu biti faktori koji će im donijeti najveći napredak.

Facebook komentari