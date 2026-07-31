Ljekari izdali ozbiljno upozorenje: Čak i čaša vina uz ove lijekove može biti opasna

Ljekar Thomas Pontinen objašnjava da alkohol i lijekovi mogu međusobno djelovati na različite načine, ovisno o vrsti lijeka i zdravstvenom stanju osobe.

Lijekovi protiv bolova Paracetamol, ibuprofen i aspirin ne bi se trebali kombinirati s alkoholom jer mogu povećati rizik od oštećenja jetre i krvarenja u probavnom sistemu. Budući da jetra razgrađuje i alkohol i mnoge lijekove, ova kombinacija dodatno opterećuje organizam.

Antidepresivi

Alkohol može umanjiti učinak antidepresiva, ali i pogoršati simptome depresije ili anksioznosti. Također može izazvati pojačanu pospanost, vrtoglavicu i lošiju koordinaciju.

Antibiotici

Iako nisu svi antibiotici osjetljivi na alkohol, pojedini, poput metronidazola, mogu izazvati mučninu, povraćanje, glavobolju, crvenilo lica i ubrzan rad srca. Alkohol također može doprinijeti dehidraciji i usporiti oporavak od infekcije.

Antipsihotici

Kombinacija s alkoholom može pojačati sedativni učinak, izazvati jaku pospanost, pad krvnog pritiska, otežano disanje i, u težim slučajevima, gubitak svijesti.

Lijekovi za anksioznost i tablete za spavanje

Posebno su rizični benzodiazepini, poput lijekova koji sadrže alprazolam. U kombinaciji s alkoholom mogu izazvati izrazitu pospanost, usporene reflekse, probleme s pamćenjem i opasno usporavanje disanja.

Lijekovi za dijabetes

Alkohol može izazvati nagli pad šećera u krvi kod osoba koje koriste određenu terapiju, što može dovesti do znojenja, drhtavice, ubrzanog rada srca, slabosti i smetenosti.

Lijekovi za razrjeđivanje krvi

Antikoagulansi poput varfarina zahtijevaju poseban oprez. Alkohol može promijeniti njihovo djelovanje i povećati rizik od ozbiljnog krvarenja ili stvaranja krvnih ugrušaka.

Stručnjaci naglašavaju da rizik ne ovisi samo o vrsti lijeka, već i o dobi, zdravstvenom stanju, drugim lijekovima koje osoba uzima i količini popijenog alkohola.

Moguće nuspojave uključuju promjene krvnog pritiska, nesvjesticu, mučninu, povraćanje, vrtoglavicu, glavobolju, poremećaje ponašanja i usporene reakcije, zbog čega je upravljanje vozilima ili mašinama posebno opasno.

Ako nakon kombinacije alkohola i lijekova osjetite jaku pospanost, otežano disanje, bolove u stomaku, vrtoglavicu, mučninu ili izgubite svijest, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć.

Ljekari poručuju da je najsigurnije prije konzumiranja alkohola provjeriti s ljekarom ili farmaceutom da li terapija koju koristite dopušta takvu kombinaciju, jer posljedice mogu biti mnogo ozbiljnije nego što se očekuje, čak i nakon male količine alkohola.

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