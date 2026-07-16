Bivši kraljevski kuhar otkrio kako ispeći savršena jaja na oko: “Baš nikad nemojte koristiti ovo”

McGrady je tokom 15 godina bio lični kuhar kraljice Elizabeth II, princeze Diane te prinčeva Williama i Harryja. Također je kuhao za američke predsjednike Ronalda Reagana, Georgea H. W. Busha i Billa Clintona.

Maslac da, margarin ne

Prema njegovim riječima, sve počinje od kvalitetnih sastojaka.

„Ako želite dobra jaja na oko, sve počinje kvalitetnim, organskim jajima, a ne onima iz kaveznog uzgoja. Zatim dolazi pitanje na čemu ćete ih pržiti. Neki bi rekli na margarinu, ali nikad, baš nikad nemojte koristiti margarin“, rekao je.

Dodao je da bi margarin trebalo potpuno izbaciti iz kuhinje.

„Nemojte ništa pripremati na margarinu. Zapravo, potpuno ga izbacite iz kuhinje. Čak ni muhe ne vole margarin, odvratan je. Jaja je najbolje pržiti na maslacu ili gheeju, odnosno pročišćenom maslacu.“

Kako pripremiti savršena jaja na oko

McGrady savjetuje korištenje kvalitetnog maslaca s visokim udjelom mliječne masti i manjim udjelom vode kako bi se smanjilo prskanje tokom prženja.

Maslac treba zagrijati, ali ne dopustiti da potamni, nakon čega se dodaje jaje.

„Nemojte ga dirati. Ostavite ga da se prži dok donja strana ne bude gotova. Zatim ga možete kašikom preliti vrućim maslacem ili ga okrenuti i kratko zapeći s druge strane, na način poznat kao over easy.“

Ako ne želite koristiti maslac, preporučuje maslinovo ulje ili ulje avokada.

McGrady također smatra da bi trebalo izbjegavati ulje uljane repice i druga ulja od sjemenki jer vjeruje da nisu zdrav izbor.

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