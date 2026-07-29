Do kraja sedmice stiže preokret za dva horoskopska znaka

Poslovni preokret

Lavovi privlače nove prilike

Jarčevima stižu dobre vijesti

Moguć poziv za posao

Napredovanje je na vidiku

Trud bi mogao biti nagrađen

Prema astrologiji, osobe iz dva znaka Zodijaka mogle bi dobiti vijest kojoj su se dugo nadale – poziv za razgovor, ponudu ili priliku koja bi mogla promijeniti njihov profesionalni put.

Lav – trud bi napokon mogao biti nagrađen

Lavovi su poznati po ambiciji, samopouzdanju i želji da se istaknu.

Upravo bi im te osobine mogle pomoći da privuku pažnju poslodavaca ili osoba koje odlučuju o novim prilikama.

Ako su u posljednje vrijeme slali prijave, razgovarali o novim projektima ili razmišljali o promjeni karijere, kraj sedmice mogao bi im donijeti pozitivne vijesti.

Njihova upornost i kreativnost mogle bi doći do izražaja u pravom trenutku.

Jarac – prilika za koju se dugo pripremao

Jarčevi rijetko nešto prepuštaju slučaju. Njihova disciplina, odgovornost i strpljenje često ih vode prema uspjehu, a sada bi se njihov trud mogao početi isplaćivati.

Poziv za novi posao, projekat ili napredovanje mogao bi stići baš onda kada su spremni napraviti sljedeći veliki korakIako astrologija može biti samo zabavan pogled na moguće događaje, svaki uspjeh ipak zavisi o trudu, pripremi i prilikama koje sami stvore.

Jarčevi bi mogli dobiti priliku da pokažu znanje i sposobnosti koje su dugo gradili.

Nova vrata otvaraju se onima koji su spremni

Lavovi bi krajem sedmice mogli dobiti pozitivne vijesti.

Iako astrologija može biti samo zabavan pogled na moguće događaje, svaki uspjeh ipak zavisi o trudu, pripremi i prilikama koje sami stvaramo, prenosi Index.

Za Lavove i Jarce ove bi sedmice mogao biti podsjetnik da se upornost i zalaganje često prepoznaju u pravom trenutku.

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