Volite piti kafu? Naučnici otkrili još jedan razlog zašto bi mogla biti korisna

Među faktorima koji se povezuju sa zdravijim starenjem su izbjegavanje pušenja, redovna fizička aktivnost i uravnotežena prehrana. Naučnici već godinama istražuju i ulogu pojedinih namirnica koje sadrže spojeve sa potencijalno zaštitnim djelovanjem.

Šta su polifenoli?

Jedni od njih su polifenoli, prirodni biljni spojevi koji mogu pomoći u smanjenju oksidativnog stresa i upalnih procesa u organizmu. Nalaze se u različitim namirnicama, poput bobičastog voća, nara, špinata, tamne čokolade, ekstra djevičanskog maslinovog ulja, oraha, zelenog i crnog čaja, ali i kafe.

Nova studija objavljena u časopisu Nutrients dodatno je istražila zašto bi kafa mogla biti povezana s nekim koristima za zdravlje tokom starenja. Istraživači su proučavali djelovanje različitih spojeva iz kafe na protein NR4A1, koji ima ulogu u odgovoru organizma na stres, upalne procese i oštećenja ćelija.

Prema rezultatima istraživanja, određeni spojevi iz kafe, uključujući polifenole poput kafeinske kiseline, mogu se vezati za ovaj protein i aktivirati ga. Naučnici smatraju da bi taj proces mogao pomoći u zaštiti ćelija i smanjenju nekih posljedica stresa u organizmu.

“Važnost ovog otkrića je u tome što sada znamo jedan od mogućih mehanizama koji objašnjava neke zaštitne efekte kafe povezane sa starenjem”, rekao je Stephen Safe, profesor na Texas A&M University i vodeći autor studije.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da rezultati ne znače da je kafa lijek protiv starenja.

Prema rezultatima istraživanja, određeni spojevi iz kafe, uključujući polifenole poput kafeinske kiseline, mogu se vezati za ovaj protein i aktivirati ga. Naučnici smatraju da bi taj proces mogao pomoći u zaštiti ćelija i smanjenju nekih posljedica stresa u organizmu.

“Važnost ovog otkrića je u tome što sada znamo jedan od mogućih mehanizama koji objašnjava neke zaštitne efekte kafe povezane sa starenjem”, rekao je Stephen Safe, profesor na Texas A&M University i vodeći autor studije.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da rezultati ne znače da je kafa lijek protiv starenja.

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