Pred BiH su pakleni dani: Temperatura danas do 39°C, za vikend još toplije

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica, Sokolac 12; Srebrenica 13; Bugojno, Ivan Sedlo 15; Sarajevo 16; Sanski Most, Zvornik 17; Banja Luka, Doboj, Livno 18; Bihać, Tuzla 19; Prijedor 20; Zenica 21; Bijeljina 22; Trebinje 23; Mostar 26. Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 950 hPa, za 7 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 39 °C.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 39 °C.

U četvrtak 30.07.2026., sunčano. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 °C.

U petak 31.07.2026., sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 31 do 37, na jugu do 41 °C.

U subotu 01.08.2026., sunčano i vruće. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 °C.

U nedjelju 02.08.2026., sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 43 °C.

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