Zemljotres pogodio BiH: Evo gdje se tačno treslo

Zemljotres magnitude 3,1 stepeni Rihtera zabilježen je u srijedu, 29. jula 2026. godine u 04.21 sati, na području Bosne i Hercegovine.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.7076 i dužine 18.4265, 14 km od Sarajeva.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno šest10 kilometara ispod površine zemlje.

“Probudilo me”, “kratko, ali pulsirjuće”, “Zaljuljalo momački, probudilo me”, samo su neki od komentara koje su ljudi ostavljali na platformi EMSC.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju, piše espreso.

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