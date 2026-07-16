Prva polovina avgusta potpuni haos, a onda se sve mijenja: Ovaj znak čeka veliki preokret i najbolji dio ljeta od 15. u mjesecu

Dok će pojedini znakovi u prvim nedjeljama mjeseca uživati u odmoru, druženju i lijepim vijestima, jedan znak očekuje period pun napetosti, neočekivanih situacija i osećaja da mu ništa ne ide prema planu. Ipak, ono što djeluje kao potpuni haos samo je uvod u veliki preokret.

Riječ je o Lavu.

Prva polovina avgusta mogla bi da bude posebno intenzivna za pripadnike ovog znaka. Lavovi će imati utisak da se od njih stalno nešto traži, dok se problemi pojavljuju jedan za drugim. Moguće su promene planova, nesporazumi sa ljudima iz okruženja, neočekivani troškovi i situacije koje će ih natjerati da donesu odluke koje su dugo odlagali.

Najveći izazov biće da ne pokušavaju da kontrolišu baš sve. Ono što će u prvoj polovini mjeseca izgledati kao gubitak kontrole zapravo može da bude neophodan korak ka velikoj promeni. Neke stvari će morati da se završe kako bi se otvorio prostor za nešto mnogo bolje.

A onda dolazi preokret.

Druga polovina avgusta donosi potpuno drugačiju energiju. Lavovi će početi da dobijaju vijesti koje su dugo čekali, a mnogi će konačno videti rezultate svog truda. Na poslovnom planu moguća je nova prilika, dogovor ili ponuda koja bi mogla da promijeni njihove planove za naredni period.

Ni ljubav neće ostati po strani. Slobodni Lavovi mogli bi da upoznaju osobu koja će im privući pažnju, dok zauzeti pripadnici ovog znaka mogu da dožive važne razgovore i emotivno približavanje partneru.

Zato Lavovi ne bi trebalo da odustanu kada avgust počne da deluje kao potpuni haos. Najteži deo meseca mogao bi da bude samo prolazna faza. Poslije nervoze, odlaganja i nepredviđenih problema stiže period u kojem će konačno moći da odahnu.

Prva polovina avgusta testiraće njihovo strpljenje, ali druga polovina mogla bi da im donese upravo ono čemu su se dugo nadali, piše naj žena.

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