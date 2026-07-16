Novi udar na džep građana: Gorivo naglo poskupjelo, evo koja je cijena dizela

Vozače širom Bosne i Hercegovine posljednjih dana na benzinskim pumpama dočekuju više cijene goriva. Na pojedinim pumpama litar dizela već je premašio psihološku granicu od 3,20 KM.Glavni razlog ovog naglog poskupljenja je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku, koja je uzdrmala svjetsko tržište nafte.

Trenutno se cijena litra dizela u Sarajevu kreće od 3,00 do čak 3,36 KM. Istovremeno, litar benzina prodaje se po cijenama od 2,70 do 3,17 KM. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, isti trend rasta cijena prisutan je i u ostalim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine.

Zanimljivo je da su cijene goriva prethodnih sedmica bile u stalnom padu, prvenstveno zbog smirivanja situacije i primirja na Bliskom istoku. Međutim, geopolitičke prilike u međuvremenu su se naglo promijenile,piše Avaz

Novi napadi i direktna eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana, kao i intenziviranje sukoba između jemenskih Huta i Saudijske Arabije, izazvali su novu neizvjesnost na svjetskom tržištu. Zbog toga su cijene sirove nafte ponovo krenule uzlaznom putanjom.

S obzirom na to da cijene sirove nafte na svjetskim berzama i dalje rastu, nije isključeno da gorivo u Bosni i Hercegovini dodatno poskupi u narednim danima.

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