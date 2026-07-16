Ljubav mijenja sve? Šta zvijezde spremaju svakom znaku u drugoj polovici ljeta

Druga polovica ljeta donosi nove prilike, emotivne preokrete i zanimljive susrete. Dok će neki horoskopski znakovi uživati u romantičnim trenucima i učvrstiti postojeće veze, drugi bi mogli zatvoriti jedno poglavlje i otvoriti vrata novim ljubavnim počecima. Evo što zvijezde predviđaju za svaki znak.

Ovan

Ovnovima slijedi razdoblje puno strasti i uzbuđenja. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja će ih osvojiti na prvi pogled, dok će zauzeti unijeti više spontanosti u svoju vezu.

Bik

Bikovi će tražiti sigurnost i iskrene emocije. Mogući su ozbiljni razgovori o zajedničkoj budućnosti, a slobodni će imati priliku započeti odnos koji ima potencijal trajati.

Blizanci

Blizance očekuje mnogo druženja i novih poznanstava. Flert neće nedostajati, no tek krajem ljeta jedna bi osoba mogla posebno privući njihovu pažnju.

Rak

Rakovima dolazi razdoblje emocionalne bliskosti. Neriješeni odnosi mogli bi se razjasniti, a mnogi će napokon dobiti odgovore koje su dugo čekali.

Lav

Lavovi će biti u središtu pažnje gdje god se pojave. Ljubav bi mogla doći potpuno neočekivano, a zauzeti će ponovno osjetiti iskru koja ih je spojila s partnerom.

Djevica

Djevice će više vjerovati svojim osjećajima nego razumu. Iskren razgovor mogao bi riješiti nesporazume i otvoriti put stabilnijoj vezi.

Vaga

Vagama slijedi romantično razdoblje ispunjeno lijepim iznenađenjima. Slobodni bi mogli upoznati osobu kroz posao, putovanje ili zajedničke prijatelje.

Škorpion

Škorpione očekuju intenzivne emocije. Moguće je obnavljanje starog odnosa, ali i potpuno novi početak koji će ih iznenaditi.

Strijelac

Strijelci će poželjeti više slobode, ali i iskrenosti u ljubavi. Putovanja i društvena događanja mogli bi im donijeti zanimljiv ljubavni susret.

Jarac

Jarčevi će shvatiti što im je u ljubavi doista važno. Oni koji su u vezi mogli bi donijeti važne zajedničke odluke, dok slobodni ulaze u razdoblje novih prilika.

Vodenjak

Vodenjaci će privlačiti ljude svojom originalnošću i šarmom. Jedno novo poznanstvo moglo bi prerasti u ozbiljnu romansu brže nego što očekuju.

Ribe

Ribe očekuje nježno i emotivno razdoblje. Zvijezde im donose priliku za produbljivanje postojećeg odnosa ili upoznavanje osobe s kojom će odmah osjetiti snažnu povezanost.

Ljeto završava, ali ljubavne prilike tek počinju

Druga polovica ljeta mnogim će znakovima donijeti priliku za nove početke, iskrene razgovore i romantične trenutke. Bez obzira na to jeste li slobodni ili u vezi, otvorenost prema novim iskustvima i iskrenost prema vlastitim osjećajima mogli bi biti ključ za ljubav koja će potrajati i nakon završetka ljeta, piše index.

Facebook komentari