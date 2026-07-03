Novac kreće prema njima: Ova 3 znaka u augustu ulaze u razdoblje veće zarade

Rak

Rakovi ulaze u jedno od povoljnijih financijskih razdoblja godine. Jupiter u Lavu tijekom cijelog kolovoza/avgusta prolazi njihovim solarnim područjem novca, zarade i osobnih resursa. Fokus se seli na povećanje prihoda, bolje plaćen posao i jasnije određivanje vrijednosti vlastitoga rada.

Mnogi Rakovi dobro poznaju situaciju u kojoj velik dio plaće odmah odlazi na kućanstvo, obitelj, račune i popravke koji se više ne mogu odgađati. Vlastite planove tada redovito ostavljaju za mirnije razdoblje. Jupiter sada širi njihove mogućnosti zarade i potiče ih da prestanu računati samo na postojeći izvor prihoda.

Otvara se prostor za razgovor o povišici, povećanje cijene usluga, dodatni angažman ili posao koji osigurava veći mjesečni priljev. Rakovi koji već neko vrijeme razmišljaju o samostalnom projektu, radu od kuće ili naplati znanja koje drugi redovito traže od njih sada prelaze na konkretnu realizaciju.

Posebno važan datum je 12.8. kada se potpuna pomrčina Sunca događa na 20°02′ Lava, upravo u njihovu području osobnih financija. Ona pokreće novi ciklus u načinu na koji Rakovi zarađuju, raspoređuju novac i određuju cijenu svojega rada. Odluke donesene u tom razdoblju utjecat će na njihove prihode tijekom sljedećih šest mjeseci.

Naplata starog duga, završetak posla koji donosi veći honorar, dodatna zarada ili nova ponuda među najizglednijim su scenarijima. Posebno su naglašeni poslovi povezani s nekretninama, hranom, skrbi, obiteljskim poslovanjem i radom iz vlastitog doma.

Mars 11.8. ulazi u Raka i pojačava njihovu inicijativu. Razgovori o novcu postaju izravniji, a planovi koje su dugo odgađali prelaze u realizaciju. Lakše će zatražiti ono što im pripada, odbiti premalu naknadu i pokrenuti posao koji je dosad postojao samo kao ideja.

Oko 17.8. Mars stvara kvadrat s Neptunom pa financijske i poslovne odluke traže dodatnu provjeru. Nejasni uvjeti, velika obećanja i dogovori bez preciznih iznosa lako stvaraju pogrešnu procjenu. Rakovi tada trebaju tražiti sve podatke i izbjegavati trošenje pod utjecajem trenutnog raspoloženja.

Kraj mjeseca donosi stabilniju sliku. Trigon Jupitera i Saturna 31.8. pomaže im povezati veću zaradu s dugoročnim poslovnim planom. Najviše će ostvariti Rakovi koji prepoznaju novu financijsku priliku i istodobno postave jasna pravila upravljanja novcem.

Djevica

Djevice u kolovozu/avgustu ulaze u razdoblje povoljnijih uvjeta za povećanje zarade. Njihova preciznost, znanje i sposobnost rješavanja složenih problema postaju traženiji, a dodatni trud počinje se jasnije odražavati na prihod.

Venera 6.8. ulazi u Vagu i aktivira Djevičino solarno područje novca, zarade i osobnih resursa. Počinje povoljno razdoblje za pregovore o plaći, povećanje cijena, pronalazak boljeg klijenta i naplatu već odrađenih poslova.

Djevice često preuzimaju dodatne zadatke, popravljaju tuđe pogreške i rješavaju probleme prije nego što ih drugi uopće primijete. Sav taj rad rijetko ulazi u konačnu cijenu njihove usluge. Tijekom kolovoza/avgusta jasnije određuju vrijednost svojega vremena, odbijaju neisplative obveze i traže uvjete koji odgovaraju njihovoj stručnosti.

Novi klijent, kvalitetnija poslovna ponuda i dodatni projekt među najizglednijim su financijskim scenarijima. Posebno su povoljni poslovi povezani s analizom, organizacijom, zdravljem, pisanjem, administracijom, obrazovanjem, komunikacijama i estetikom.

Vještina koju su dosad koristile samo povremeno dobiva veću tržišnu vrijednost. Privatni projekt, honorarni posao ili jasno definirana usluga otvaraju prostor za redovitiji priljev. Djevice koje vode vlastiti posao lakše dolaze do klijenata koji cijene kvalitetu, preciznost i pouzdanost.

Sekstil Venere i Jupitera 21.8. podržava naplatu posla koji se dugo pripremao u pozadini. Trud koji nije bio dovoljno vidljiv tada dobiva financijsku potvrdu. Povoljan rezultat dolazi kroz preporuku, povratak starog klijenta ili ponudu povezanu s iskustvom koje su već stekle.

Oko 23.8. opozicija Venere i Saturna aktivira pitanje osobnog i zajedničkog novca. Dugovi, porezi, krediti, zajednički računi ili financijske obveze prema drugoj osobi zahtijevaju pažljiv pristup. Djevice trebaju jasno razdvojiti vlastite troškove od tuđih obveza i provjeriti svaki uvjet prije potpisivanja ugovora.

Ulazak Sunca u Djevicu 23.8. i Merkura 25.8. vraća im sigurnost, koncentraciju i pregovaračku preciznost. Kraj mjeseca posebno je dobar za predstavljanje usluge, sastavljanje ponude, izradu cjenika i razgovor o boljoj naknadi.

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