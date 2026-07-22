Do pet šoljica kafe dnevno sigurno za većinu odraslih

Kafa je najčešći izvor kofeina u svijetu. Iako se već dugo povezuje s brojnim zdravstvenim prednostima, pitanje koliko je kofeina zapravo sigurno unositi i dalje je predmet rasprava.

Američko udruženje za srce sada je ponudilo konkretnu preporuku: unos do 400 miligrama kofeina dnevno, što odgovara približno pet šoljica kafe, smatra se sigurnim za većinu odraslih osoba i mogao bi biti povezan s boljim zdravljem srca.

„Konzumacija do pet šoljica kafe s kofeinom dnevno, bez dodatog šećera i drugih visokokaloričnih dodataka, sigurna je i ne povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti“, izjavio je Gregory M. Marcus, koautor rada i profesor medicine na Univerzitetu Kalifornija u San Franciscu.

Analiza je pokazala da je takav unos povezan i s manjim rizikom od nekoliko kardiovaskularnih oboljenja, uključujući srčanu slabost, bolesti srca i moždani udar, kao i povišen krvni pritisak i dijabetes tipa 2 kod pojedinih osoba.

Najmanji rizik od smrtnosti zabilježen je kod osoba koje su dnevno pile između dvije i četiri šoljice kafe.

Za većinu odraslih kafa predstavlja glavni izvor kofeina, ali njegovom dnevnom unosu doprinose i čaj, čokolada, gazirana pića te lijekovi koji se izdaju bez recepta ili na recept.

Autori ističu da se mnogo manje zna o učincima kofeina iz tih izvora, posebno kada je riječ o velikim količinama koje se unose putem energetskih napitaka. Upravo bi takvi napici mogli povećati rizik od kardiovaskularnih problema, zbog čega su potrebna dodatna istraživanja.

Kofein iz kafe razgrađuje se u jetri, a kod većine ljudi najveću koncentraciju u organizmu dostiže u roku od jednog sata nakon konzumacije.

Ipak, način na koji organizam obrađuje kofein razlikuje se od osobe do osobe i zavisi od genetike, metabolizma, životne dobi i ranijih navika konzumacije. Redovno ispijanje većih količina kafe može kod nekih ljudi razviti toleranciju na kofein, dok drugi i dalje osjećaju izraženije efekte iste količine.

Iako istraživanja pokazuju da kofein kod pojedinih ljudi može biti povezan s određenim koristima za zdravlje srca, Marcus upozorava da ne postoji jedinstvena preporuka koja odgovara svima.

„Količina koja je primjerena jednoj osobi kod druge može izazvati neželjene posljedice poput lupanja srca, anksioznosti ili poremećaja sna“, rekao je Marcus, naglasivši da je važno pratiti kako svaki organizam reaguje na kofein.

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