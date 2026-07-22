Nikad ne režite dinju prije ovog koraka: Jedna greška može unijeti bakterije pravo u plod!

Upravo taj korak može povećati rizik od unošenja bakterija u dio koji kasnije jedemo.

Stručnjaci za sigurnost hrane upozoravaju da nož tokom rezanja može prenijeti mikroorganizme s površine kore direktno u unutrašnjost ploda.

Poseban problem predstavlja mrežasta i hrapava kora dinje, koja je idealno mjesto za zadržavanje bakterija i drugih nečistoća. Za razliku od voća s glatkom površinom, udubljenja na kori mnogo se teže čiste.

Bakterije mogu ostati na dinji od trenutka berbe pa sve do dolaska u prodavnice. Kada se takva dinja prereže bez pranja, mikroorganizmi se lako prenesu na sočni dio koji se konzumira.

Koliko posljedice mogu biti ozbiljne pokazala je epidemija iz 2023. godine u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, kada je veliki broj ljudi obolio, a zabilježeni su i smrtni slučajevi.

Pošto se dinja uglavnom jede svježa, bez kuhanja ili pečenja koje bi uništilo moguće štetne bakterije, stručnjaci savjetuju jednostavan korak – prije rezanja uvijek dobro oprati i očistiti koru.

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