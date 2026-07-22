Žene ga skrivaju, a mnogi muškarci smatraju privlačnim

Biraju odjeću koja će prikriti stomak, uvlače ga na fotografijama i nerijetko se osjećaju nelagodno pred partnerom.

Ipak, brojna istraživanja o privlačnosti, ali i svakodnevna iskustva pokazuju da su žene prema sebi mnogo kritičnije nego što su to njihovi partneri.

Dok žena primjećuje mekši stomak nakon poroda, strije ili opušteniju kožu, partner često vidi osobu koju voli i s kojom želi biti blizak. Upravo dio tijela koji mnoge žene nastoje sakriti mnogi muškarci doživljavaju kao sasvim prirodan i privlačan.

Privlačnost se ne temelji samo na savršeno oblikovanom tijelu. Većini ljudi važniji su bliskost, toplina i osjećaj sigurnosti nego fizičko savršenstvo.

Zbog toga vrijedi pokušati utišati unutrašnjeg kritičara i prihvatiti kompliment kada vam partner kaže da ste lijepi baš takvi kakvi jeste.

Mnogi muškarci privlačnost ne vežu za pojedine dijelove tijela, već za osobu u cjelini. Ono što žene često smatraju manama njima može biti sasvim nevažno ili čak privlačno.

Jedna jednostavna vježba može pomoći da promijenite pogled na vlastito tijelo. Kada stanete pred ogledalo i primijetite da tražite nedostatke, zastanite i naglas recite šta je taj dio tijela učinio za vas.

Stomak koji vas možda čini nesigurnim mogao je donijeti novi život. Ruke koje vam se ne čine dovoljno zategnutim svakodnevno pružaju zagrljaj vašim najbližima.

Cilj nije da preko noći zavolite svaki dio svog tijela, već da prestanete trošiti energiju na ono što doživljavate kao manu i da se osjećate ugodnije u vlastitoj koži.

Vaše tijelo nije tu da ispunjava tuđa očekivanja. Ono je vaš dom i zaslužuje da ga prihvatite bez stalnog skrivanja i samokritike.

Facebook komentari