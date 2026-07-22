UPOZORENJE STRUČNJAKA: Ovih pet izvora šećera onkolozi izbjegavaju po svaku cijenu

Prema mišljenju stručnjaka za rak, zaslađena pića predstavljaju jedan od najvećih izvora dodatnog šećera u prehrani i navode se kao faktor koji je u brojnim populacijskim studijama najdosljednije povezan s povećanim rizikom od razvoja određenih bolesti, uključujući rak.

Najveću zabrinutost izazivaju gazirana pića, voćni sokovi s dodatkom šećera, energetski napici, zaslađeni ledeni čajevi i aromatizirani napici od kafe. Ova pića mogu sadržavati velike količine šećera, a pritom često ne stvaraju osjećaj sitosti, zbog čega ih ljudi lako unesu u većim količinama nego što su svjesni.

Jedna limenka gaziranog pića može sadržavati količinu šećera koja odgovara približno deset kašičica. Takav unos brzo povećava nivo šećera u krvi i dodaje značajan broj kalorija bez stvarnog osjećaja sitosti.

Stručnjaci naglašavaju da problem nije u povremenom uživanju u slatkišima, već u redovnom unosu velikih količina dodatnog šećera kroz svakodnevne navike. Posebno su zabrinjavajući proizvodi s visokim udjelom fruktoze i drugih visoko prerađenih šećera.

Smjernice za osobe koje su preživjele rak i one koje žele smanjiti zdravstvene rizike preporučuju ograničavanje rafiniranog šećera. Samo jedno zaslađeno piće dnevno može biti dovoljno da se preporučene granice značajno prekorače.

Ako želite napraviti jednu jednostavnu promjenu u prehrani, stručnjaci savjetuju da prvi korak bude smanjenje ili potpuno izbacivanje napitaka zaslađenih šećerom. Umjesto njih, bolje opcije su voda, nezaslađeni čajevi ili napici bez dodatnog šećera.

(24sata.info)

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