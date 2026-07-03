Svaštara

Kako na prvom spoju za četiri minute prepoznati da li ste jedno za drugo?

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Objavljeno prije 12 minuta

Koliko god se pripremali za prvi spoj, stručnjaci tvrde da se odgovor na pitanje – ima li između dvoje ljudi hemije – najčešće dobije već u prve četiri minute razgovora.

 Sastanak - Nezavisne

Prema riječima Džehana Radžendra (Jehan Rajendre), osnivača aplikacije za upoznavanje Agilis, upravo u tom periodu ljudi nesvjesno procjenjuju niz signala koji otkrivaju postoji li potencijal za nastavak odnosa. Kontakt očima, govor tijela, osmijeh, način komunikacije i prirodan tok razgovora igraju ključnu ulogu.

Ako razgovor djeluje usiljeno i samo jedna osoba održava komunikaciju, to je često znak da nema dublje povezanosti. S druge strane, iskren smijeh i opuštena atmosfera u prvim minutama mogu ukazivati na dobru kompatibilnost.

Ovakve tvrdnje potvrđuje i studija objavljena 2022. godine, koja je analizirala više od 6.600 brzih spojeva. Istraživači su zaključili da su utisci stečeni u prva tri do četiri minuta pouzdan pokazatelj hoće li par poželjeti novi susret.

Rezultati istraživanja pokazali su i da presudnu ulogu nema samo fizička privlačnost, već posebna povezanost i međusobna hemija koja se osjeti gotovo odmah nakon upoznavanja.


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