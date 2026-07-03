Prehrambene navike koje uzrokuju stalan umor kod žena

Hormonalne promjene, menstruacija, trudnoća i menopauza mogu utjecati na kvalitetu sna, a prehrana ima značajan utjecaj na razinu energije. Nutricionistica ističe koje prehrambene navike mogu pridonijeti iscrpljenosti i kako ih promijeniti.

Nedovoljno hrane i neredoviti obroci

Prvi korak je prilagodba količine i rasporeda unosa hrane. “Kronični umor često proizlazi iz nedovoljnog unosa hrane ili prevelikih razmaka između obroka”, upozorava nutricionistica. “Preskakanje doručka, oslanjanje na kavu do ručka ili izostanak obroka narušavaju ravnotežu šećera u krvi i razinu energije.” Preporučuje doručke poput jaja s avokadom, zobene kaše, grčkog jogurta ili dimljenog lososa.

Nedostatak proteina

Dovoljan unos proteina važan je za stabilnu energiju, proizvodnju neurotransmitera i oporavak mišića. “Ako se obroci sastoje uglavnom od ugljikohidrata, energija naglo raste, a zatim brzo pada. Zato je važno svaki obrok obogatiti izvorom proteina”, savjetuje nutricionistica.

Nedostatak željeza

Željezo pomaže u stvaranju energije, prijenosu kisika i održavanju imuniteta. Potreba za željezom može se povećati tijekom menstruacije, trudnoće i puberteta. Manjak željeza može se nadoknaditi crvenim mesom, lećom, grahom, tamnim lisnatim povrćem ili dodacima prehrani.

Previše stimulansa

Kava, energetski napitci i dijetalna gazirana pića mogu samo prividno riješiti problem umora. “Takvi stimulansi prikrivaju duboki umor i dodatno iscrpljuju živčani sustav. Ako kofeinom zamjenjujete obroke ili vodu, s vremenom ćete se osjećati još lošije”, upozorava nutricionistica.

Nedovoljna hidratacija

Čak i blaga dehidracija može uzrokovati umor, glavobolje i smanjenu koncentraciju. Redovita hidratacija ključna je za održavanje energije i zdravlja, osobito u toplijim mjesecima.

Premalen unos ugljikohidrata

Ugljikohidrati su ključni izvor energije, posebno za fizički aktivne osobe ili one koje prolaze kroz hormonalne promjene. Nedovoljna količina može dovesti do manjka energije, lošeg sna i pojačane želje za hranom. Dobri izvori su integralni kruh, kvinoja, zob, banane, batat i granola.

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