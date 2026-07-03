Ovo su rani pokazatelji masne jetre na koje treba obratiti pažnju: Ne zanemarujte ih

Ovaj zdravstveni problem nastaje kada se u ćelijama jetre nakuplja prekomjerna količina masnoće, čime se može narušiti njena važna uloga u preradi štetnih materija, metabolizmu i održavanju ravnoteže organizma.

Bolest masne jetre, poznata i kao “steatoza jetre”, najčešće se dijeli na alkoholnu i nealkoholnu formu. Iako se u početnim fazama često razvija bez izraženih simptoma, određeni znakovi mogu ukazivati na poremećaj njenog rada.

Povećanje tjelesne težine bez jasnog razloga

Naglo povećanje kilograma, posebno nakupljanje masnoće u predjelu stomaka, može biti povezano s promjenama u metabolizmu i inzulinskom rezistencijom, koje se često dovode u vezu s masnom jetrom.

Promjene u boji urina i stolice

Tamni urin ili neuobičajeno svijetla stolica mogu ukazivati na probleme u obradi bilirubina, supstance koja nastaje razgradnjom crvenih krvnih zrnaca. Ovakve promjene ne treba zanemarivati, posebno ako se ponavljaju.

Umor i nedostatak energije

Dugotrajan osjećaj iscrpljenosti, slabost i manjak energije mogu biti među prvim signalima da jetra ne funkcioniše optimalno. Kada je njen rad oslabljen, organizam može imati poteškoće u pravilnom skladištenju i korištenju energije.

Oticanje stomaka i ekstremiteta

Nakupljanje tečnosti u području stomaka, nogu ili zglobova može biti znak da je bolest uznapredovala i da organizam više ne uspijeva pravilno regulisati ravnotežu tečnosti.

Promjene na koži

Kožni problemi poput svraba, pojave modrica, žutila kože, osipa, promjena boje kože na vratu ili preponama te oticanja pojedinih dijelova tijela mogu biti povezani s poremećajima funkcije jetre.

Nelagoda ili bol u gornjem dijelu stomaka

Bol ili osjećaj pritiska u gornjem desnom dijelu stomaka može se pojaviti zbog povećanja jetre usljed nakupljanja masnoće. Tegobe se ponekad mogu javiti nakon konzumiranja teške ili masne hrane, ali ako traju duže vrijeme, potrebno je obratiti pažnju i potražiti savjet doktora.

Rano prepoznavanje simptoma i pravovremena kontrola mogu pomoći u otkrivanju problema prije nego što dođe do ozbiljnijih komplikacija. Zdrava jetra ima ključnu ulogu u normalnom funkcionisanju cijelog organizma, zbog čega je važno voditi računa o njenom zdravlju.

Facebook komentari