Žena je otkrila kako se riješiti plijesni na rubovima tuš-kabine, a svi su oduševljeni

Mnogi su se barem jednom suočili s problemom plijesni u svom domu. Iako često ne postoji jednostavno rješenje, ponekad mogu pomoći vrlo jednostavne metode. Jedna Britanka podijelila je u Facebook grupi “Cleaning Tips & Tricks” kako se riješila plijesni uz pomoć samo dva sastojka.

Nakon što je zatražila savjet od članova grupe, odlučila je isprobati metodu koja podrazumijeva da se na zahvaćena mjesta – rubove tuš-kabine – preko noći stavi vata natopljena izbjeljivačem. Kada je ujutro uklonila vatu, plijesan je nestala, a površina je ponovno bila čista i bijela.

Rezultat ju je toliko iznenadio da je fotografije prije i poslije podijelila u grupi, gdje je dobila brojne pozitivne reakcije.

“Ovo je odlično. Pokušavala sam koristiti izbjeljivač nekoliko puta, ali nikada na vati”, napisala je jedna korisnica.

“Izbjeljivač je i meni pomogao, samo ga treba ostaviti da djeluje preko noći”, dodala je druga.

Važno je napomenuti da izbjeljivač treba koristiti oprezno, u dobro prozračenom prostoru, uz zaštitne rukavice, te ga nikada ne miješati s drugim sredstvima za čišćenje, posebno onima koja sadrže amonijak ili kiseline.

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