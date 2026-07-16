Stiže velika lova: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 23. jula

Sezona Lava i Saturn u Ovnu nagoveštavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:

BIK

Bikovima Venera donosi pojačanu finansijsku intuiciju, pa će mnogi imati osećaj kada treba da okušaju sreću. Moguć je manji, ali veoma prijatan dobitak koji dolazi u pravom trenutku.

Važno je da ne preteruju sa rizikom i da slušaju svoj unutrašnji osećaj.

ŠKORPIJA

Škorpije ulaze u period pojačane sreće zahvaljujući povoljnim aspektima planeta koje utiču na novac iz neočekivanih izvora. Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi da se iznenade vestima koje donose finansijsku korist.

Simbolični brojevi i datumi mogli bi da igraju važnu ulogu.

VODOLIJA

Vodolije će biti među najvećim astrološkim favoritima kada je reč o iznenadnim dobicima. Planetarne energije donose prilike koje se ne pojavljuju često, pa bi vredelo obratiti pažnju na nagradne igre.

Sreća će najviše pratiti one Vodolije koje budu spontano igrale.

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