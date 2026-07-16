Koliko dugo smijete piti vodu iz iste plastične boce?

Međutim, ako je riječ o jednokratnoj plastičnoj flaši kupljenoj u prodavnici, postavlja se pitanje koliko dugo je bezbjedno koristiti je.

Iako ponovno punjenje iste flaše nije nužno opasno, stručnjaci upozoravaju da jednokratne PET flaše nisu napravljene za dugotrajnu upotrebu, prenosi Index.

Jednokratne flaše nisu predviđene za višekratnu upotrebu

Većina flaša za vodu koje kupujemo u prodavnicama napravljena je od tanke PET plastike. Takve flaše namijenjene su za jednokratnu upotrebu, iako ih mnogi koriste danima, pa čak i sedmicama.

Najveći problem nije sama plastika, već njeno habanje. Svakim otvaranjem, stiskanjem i ponovnim punjenjem flaša se oštećuje, stvaraju se sitne ogrebotine u kojima se mogu zadržavati bakterije, dok čep vremenom postaje sve teže održavati čistim, prenosi Index.

Bakterije predstavljaju najveći rizik

Ako vodu pijete direktno iz flaše, bakterije iz usne duplje prelaze na grlo flaše i u vodu.

Ukoliko se flaša nakon toga ne opere, naročito tokom toplih ljetnih dana, bakterije se mogu vrlo brzo razmnožiti.

Rizik je još veći ako se u flaši ne nalazi samo voda, već sok, ledeni čaj ili neko drugo zaslađeno piće, jer ostaci šećera pogoduju razvoju mikroorganizama.

Koliko dugo možete koristiti istu flašu?

Ne postoji univerzalno pravilo koje propisuje da flašu morate baciti nakon jednog ili dva dana.

Ako je neoštećena, puni se isključivo vodom i redovno pere, mnogi je koriste nekoliko dana.

Ipak, stručnjaci preporučuju da se jednokratne PET flaše ne koriste duže vrijeme. Čim primijetite da je flaša zgužvana, napukla, promijenila boju ili dobila neprijatan miris, trebalo bi da je zamijenite novom.

Flašu treba redovno prati

Ako već ponovo koristite jednokratnu flašu, važno je da je redovno perete toplom vodom i deterdžentom, a zatim dobro osušite prije ponovnog punjenja.

Samo ispiranje hladnom vodom nije dovoljno da ukloni bakterije.

Posebnu pažnju treba posvetiti čepu i grlu flaše, jer se upravo na tim mjestima zadržava najveći broj mikroorganizama.

Ne ostavljajte je na suncu

Tokom ljeta flašu ne bi trebalo ostavljati u automobilu ili na direktnom suncu.

Visoke temperature pogoduju razmnožavanju bakterija u vodi, a istovremeno mogu ubrzati propadanje plastike.

Najbolje je flašu držati na hladnom mjestu ili u torbi, a vodu redovno mijenjati.

Razmislite o višekratnoj flaši

Ako svakodnevno nosite vodu na posao, plažu ili u teretanu, dugoročno je bolje koristiti flašu namijenjenu višekratnoj upotrebi, poput one od nerđajućeg čelika ili kvalitetne plastike bez BPA.

Takve flaše su izdržljivije, lakše se održavaju i predviđene su za svakodnevnu upotrebu.

Iako ponovno punjenje jednokratne flaše nekoliko puta nije nužno opasno, ona nije napravljena za dugotrajnu upotrebu. Redovno pranje, izbjegavanje visokih temperatura i zamjena flaše čim pokaže znakove habanja najbolji su način da voda koju pijete ostane bezbjedna i svježa.

Facebook komentari