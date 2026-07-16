FIFA nastavlja šokirati: U prodaji čak i ulaznice za press konferenciju

Pored toga što će tokom pauze na poluvremenu finala Svjetskog prvenstva biti organizovan gotovo polusatni koncert, što će prvaci svijeta dobiti šampionsko prstenje i što su cijene ulaznica za utakmicu sulude – FIFA je šokirala odlukom da omogući navijačima čak i dolazak na press konferencije timova.pišu Vijesti

Ovo je nešto što se prvi put viđa u svijetu fudbala, a Daily Mail piše da je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino lično je odobrio prodaju karata za ovaj događaj.

Odrasle osobe koje žele izbliza slušati izjave aktera velikog finala morat će izdvojiti 80 dolara, dok ulaznica za maloljetnike iznosi 35 dolara.

FIFA se čak ni tu nije zaustavila. Za one koji žele otići korak dalje i kući ponijeti trajnu uspomenu s nekom od fudbalskih legendi koje su pozvane kao gosti na ovaj događaj, pripremljena je posebna doplata. Fotografisanje sa slavnim fudbalerima koštat će dodatnih 170 dolara.

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