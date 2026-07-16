Još jedan vreli dan pred nama, a onda nagla promjena u BiH: Udari pljuskova s grmljavinom u najavi

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 16; Ivan Sedlo 18; Bugojno, Sarajevo 19; Drvar, Livno, Prijedor, Zvornik 20; Bihać, Sanski Most, Zenica 21; Banja Luka, Jajce, Tuzla 22; Trebinje 24; Neum 26; Mostar 27; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 945 hPa, za 2 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći u sjevernim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 39 °C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka oko 33 °C.

Objavljena je prognoza do nedjelje:

U subotu 18.07.2026., sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 °C.

U nedjelju 19.07.2026., u Bosni umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 °C.

U ponedjeljak 20.07.2026., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša ili pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 24 do 30, na jugu od 31 do 37 °C.

U utorak 21.07.2026., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša ili pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 34 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

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