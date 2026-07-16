Jedna promjena može značajno ubrzati Wi-Fi

Međutim, stručnjaci upozoravaju da uzrok često leži u samom ruteru, odnosno u Wi-Fi kanalima koje koristi za emitovanje signala.
U stambenim zgradama, gdje desetine rutera rade istovremeno, dolazi do preklapanja signala, što može izazvati sporiji internet, prekide veze i slabije performanse bežične mreže.
Kako provjeriti koji kanal je najbolji
Većina rutera fabrički je podešena na automatski izbor Wi-Fi kanala, ali taj izbor se najčešće vrši samo prilikom pokretanja uređaja i kasnije se ne prilagođava promjenama u okruženju.
Stručnjaci preporučuju korištenje aplikacija za analizu Wi-Fi mreža koje prikazuju koliko su pojedini kanali opterećeni i pomažu korisnicima da izaberu onaj s najmanje smetnji, prenose Nezavisne.
Na frekvenciji od 2.4 GHz posebno se preporučuju kanali 1, 6 i 11, jer se međusobno ne preklapaju, dok opseg od 5 GHz nudi znatno više slobodnih kanala.
Nekoliko minuta podešavanja može napraviti veliku razliku
Nakon što se utvrdi koji je kanal najmanje opterećen, dovoljno je prijaviti se u administrativni panel rutera i ručno odabrati odgovarajući kanal za svaku frekvenciju.
Korisnici često primijete brže učitavanje internet stranica, stabilniji video-poziv i manje prekida u radu mreže odmah nakon ove promjene.
Stručnjaci ipak savjetuju da se analiza povremeno ponovi, jer se broj okolnih Wi-Fi mreža i njihova podešavanja vremenom mijenjaju.
Pored izbora odgovarajućeg kanala, preporučuje se i korištenje funkcije QoS (Quality of Service), koja omogućava ruteru da prioritet daje uređajima ili aktivnostima poput video-poziva, onlajn igranja ili strimovanja.
Kombinacija pravilno odabranog Wi-Fi kanala i optimizovanih postavki rutera može značajno poboljšati kvalitet bežične mreže bez dodatnih troškova ili promjene internet paketa, navodi “MakeUseOf”.