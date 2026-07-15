Klima vam slabo hladi ili troši previše energije? Većina ljudi radi istu grešku prije ljeta

Prvi ozbiljan toplinski val i društvene mreže ponovno se pune istim paničnim pitanjima: Zašto moja klima ne hladi?, Zašto izbacuje neugodni miris?, Koliko se čeka montaža?, i na kraju ono finalno, Kako sam popraviti klimu? To je scenarij koji se ponavlja svakog ljeta. Naravno, baš tada servisi više nemaju slobodne termine, a trgovine ostaju bez najtraženijih modela.

Klima je jedan od onih uređaja o kojima neki ljudi počinje razmišljati tek kada problem već nastane. Upravo zato svibanj postaje idealan trenutak za mali kućni reset prije ljeta. Bez panike, bez čekanja u redu i bez improvizacije usred toplinskog vala. Dovoljno je proći nekoliko osnovnih koraka koje vam donosimo kroz ovaj korisni šalabahter za održavanje klime. Iako nije riječ o velikim zahvatima, upravo te male stvari često odlučuju hoće li klima usred srpnja raditi bez problema ili pod velikim opterećenjem.

Test prije toplinskog vala

Ako prvi put palite klimu kada vrućina dostigne 30 Celzijevih stupnjeva, onda je već prekasno. Problem je u tome što tada više nema prostora za reakciju. Ako uređaj ne hladi dovoljno, nešto nije u redu s protokom zraka ili postoji problem s vanjskom jedinicom, a čekate do toplinskog vala, vrlo vjerojatno ćete završiti na listi čekanja usred najveće sezone. To i potvrđuju javno dostupni podati:

„Meni je prošle godine klima prestala raditi negdje sredinom sedmog mjeseca, dobro da sam relativno kratko čekao, nekih 3 tjedna“, sarkastično je komentirao jedan korisnik na društvenim mrežama.

Zato prvi korak nije nikakav servis ni velika priprema, nego najobičnije testiranje. Upalite klimu na petnaestak minuta, provjerite hladi li jednako brzo kao prošlog ljeta i obratite pažnju na zvuk, miris i jačinu zraka. Ponekad već tih nekoliko minuta otkrije da uređaj mjesecima skuplja prašinu, da filteri trebaju čišćenje ili da klima radi pod puno većim opterećenjem nego što bi trebala, a upravo takav rad dugoročno dodatno troši uređaj i povećava potrošnju energije.

Čišćenje filtera

Tijekom zime i proljeća klima uređaj često miruje mjesecima, ali se na filterima za to vrijeme nakupljaju prašina, dlake kućnih ljubimaca i sitne čestice iz zraka. Kada uređaj ponovno krenete koristiti, sav taj zrak ponovno cirkulira prostorijom. Osim što može stvarati neugodan miris, prljavi filteri znače i slabije hlađenje te veću potrošnju energije. Klima tada mora raditi jače kako bi postigla istu temperaturu. Zato je prije ljeta dobro očistiti filtere i provjeriti kakav sustav filtracije uopće koristite.

Kod novijih modela danas se puno više pažnje posvećuje upravo tome da klima što dulje zadrži kvalitetu zraka i stabilan rad bez stalnog održavanja. Razlika se često vidi tek nakon nekoliko sezona korištenja, kada uređaj i dalje hladi jednako učinkovito bez osjećaja „teškog“ zraka u prostoru.

Servis prije ljeta

Ako klima prošle godine nije hladila kao prije, vrlo je vjerojatno da će problem ove godine biti još primjetniji. Isto tako, ako primjećujete vlagu, slabiji protok zraka ili neuobičajene zvukove, servis prije ljeta vrlo je dobra ideja. Pogotovo zato što se prvi toplinski valovi posljednjih godina pojavljuju sve ranije.

Redovito održavanje pritom ne produžuje samo vijek trajanja uređaja nego često smanjuje i potrošnju energije tijekom najintenzivnijih mjeseci korištenja. Klima koja ne mora stalno raditi „punom snagom“ manje se troši, radi tiše i dugoročno stvara manje problema.

Pametne funkcije

Zanimljivo je s koliko uređaja danas možemo upravljati preko mobitela, od rasvjete do usisavača, dok klima uređaj i dalje koriste gotovo identično kao prije deset godina. Wi-Fi upravljanje omogućuje da klimu uključite prije dolaska kući, prilagodite temperaturu ili provjerite radi li uređaj čak i kada niste u stanu. Tako se prostor ne mora naglo hladiti nakon što se cijeli dan zagrijavao na suncu, nego temperatura ostaje stabilnija tijekom dana.

Takav način korištenja ne znači samo veću udobnost nego i manje opterećenje za samu klimu. Kada uređaj ne mora odjednom spuštati temperaturu za deset stupnjeva, radi učinkovitije i troši manje energije, što može smanjiti nepotrebno opterećenje uređaja tijekom rada, prenosi Vecernji.hr.

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