Španci nisu izgubili 37 utakmica, znate li ko ih je posljednji pobijedio?

Pobjeda 2:0 protiv Francuske u polufinalu bila je čak 37. utakmica u nizu na kojoj Crvena furija nije poražena.

Nevjerovatni niz traje od marta 2024. godine, kada je Španija izgubila od Kolumbije sa 1:0.

Od tada, do danas, Španci su odigrali 37 utakmica i nisu nijednom izgubili. U tom periodu osvojili su Evropsko prvenstvo i Ligu nacija.

Kada je riječ o dugim serijama bez poraza, Argentina je od 2019. do 2022. bila u seriji od 36 utakmica bez poraza, dok je Italija između 2018. i 2021. godine nizala također 37 utakmica, kao i Španija.

Ako Španija slavi u finalu, postavit će rekord svih vremena i ta serija će biti najduža u historiji reprezentativnog fudbala,pišu Vijesti

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