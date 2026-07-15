Sijevale pesnice: Navijači Argentine se međusobno tukli u SAD-u

U jednom od gradskih parkova Atlante međusobno su se fizički obračunali argentinski navijači uoči polufinalne utakmice Svjetskog prvenstva između Argentine i Engleske.Susreli su se međusobno navijači San Lorenza i Huracana, klubova rivala iza argentinskog fudbala te je sve rezultiralo sukobom u parku i okolnim ulicama,piše Vijesti

Policija je u Atlanti brzo reagirala, prekinula je izgrede te pritom uhapsila nekoliko osoba.

U Atlantu, grad gdje će se odigrati polufinale s početkom u 21 sat po srednjeeuropskom vremenu, doputovalo je puno više argentinskih nego li engleskih navijača.

Mnogi Argentinci koji su doputovali nemaju ulaznice za utakmicu te će dvoboj pratiti u brojnim navijačkim zonama.

Za ogled Argentine i Engleske angažirano je skoro dvije hiljade policajaca, a po prvi puta na Svjetskom prvenstvu navijači će se usmjeravati na različite ulaze u stadion.

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