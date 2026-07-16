Dnevni horoskop za četvrtak 16. juli: Vage u aferi s prijateljem, 1 znak dobija brdo novca

OVAN

LJUBAV: Moguće je sukob na relaciji partner-roditelji. Nemojte insistirati na okupljanju ili upoznavanju. POSAO: Povoljan dan za posao. ZDRAVLJE: Stabilno.

BIK

LJUBAV: U ovom periodu ne ličite na sebe, pa može da se desi da završite sa nekim ko nije za vas. POSAO: Uspeh u turizmu i ugostiteljstvu. ZDRAVLJE: Vrlo dobro.

BLIZANCI

LJUBAV: Dan obećava bliskost sa izabranom osobom i stabilnost. POSAO: Lako postizanje dogovora sa bilo kim s kim želite da poslujete. ZDRAVLJE: Dobro.

RAK

LJUBAV: Dan će biti srećan kada je ljubav u pitanju, ali više ako ste već u vezi. POSAO: Mogući su problemi zbog nekih koje rade sa vama. ZDRAVLJE: Solidno.

LAV

LJUBAV: Bićete vrlo emotivni i zainteresovani za ljubav. POSAO: Energija i ogroman entuzijazam vas mogu odvesti u neočekivanom smeru. ZDRAVLJE: Odlično.

DEVICA

LJUBAV: Zaljubljeni ste i trenutno vaš život izgleda kao iz bajke. POSAO: Neki problemi bi mogli da vas spreče da date sve od sebe na poslu. ZDRAVLJE: Solidno.

VAGA

LJUBAV: Moguć fizički kontakt i afera sa nekim iz kruga prijatelja. POSAO: Imaćete uvećan obim posla. Pratiće vas povoljne okolnosti. ZDRAVLJE: Vrlo dobro.

ŠKORPIJA

LJUBAV: Bićete u društvu privlačnih osoba. POSAO: Dobićete manju sumu novca ili ideju kako da popravite svoje finansijsko stanje. ZDRAVLJE: Izbegavajte tešku hranu.

STRELAC

LJUBAV: Moguć je razdor u odnosu zbog novčanih pitanja. POSAO: Možete dobiti veći novac od rada, prodaje nekretnina ili porodice. ZDRAVLJE: Prehlada.

JARAC

LJUBAV: Ne pridajete značaj partnerovim željama i to će vam se obiti o glavu. POSAO: Brinućete o budućnosti, iako za to nema razloga. ZDRAVLJE: Poboljšanje.

VODOLIJA

LJUBAV: Moguće je da će vam se dopasti mlađa osoba. POSAO: Imaćete sreće sa finansijama, možete dobiti novac od prethodnih ulaganja. ZDRAVLJE: Dobro.

RIBE

LJUBAV: Dan može biti bitan za ljubav. Moguća su krupna dešavanja. POSAO: Finansijski dobitak. Ukažite više poštovanja nadređenima. ZDRAVLJE: Pad imuniteta.

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