Demencija ne počinje uvijek zaboravljanjem: Ovi rani znakovi se često pripišu godinama

Međutim, stručnjaci upozoravaju da prvi znakovi bolesti često mogu biti potpuno drugačiji – a pamćenje pritom još dugo može izgledati sasvim uredno.

Kod nekih osoba ranije se pojavljuju promjene u ponašanju, govoru, raspoloženju ili načinu kretanja, ali ih porodica često pripiše stresu, umoru ili prirodnom starenju.

Promjene ličnosti koje se lako zanemare

Ako osoba koja je cijeli život bila mirna postane naglo razdražljiva, povučena ili nezainteresovana za stvari koje je ranije voljela, to može biti znak da se nešto mijenja u radu mozga.

Takve promjene često prođu neprimijećeno jer se ne povezuju odmah s neurološkim problemima.

Govor može prvi pokazati problem

Jedan od ranih znakova može biti i poteškoća u pronalaženju riječi. Osoba zna šta želi reći, ali joj riječ jednostavno “nestane”, rečenice postaju prekinute ili se teže izražava.

Promjene u hodu i kretanju

Način hodanja također može ukazivati na promjene u mozgu. Sitniji koraci, nesigurnost, češće zastajkivanje ili gubitak ranije uobičajenog ritma kretanja mogu biti znakovi koje ne treba ignorisati.

Apatija i povlačenje iz života

Gubitak interesa za hobije, druženje i svakodnevne aktivnosti često se pripiše depresiji ili lošem raspoloženju. Ipak, kod nekih osoba upravo apatija može biti jedan od prvih znakova kognitivnih promjena.

Kada potražiti pomoć?

Ako primijetite nagle i trajne promjene kod sebe ili bliske osobe, korisno je zapisati kada su počele, koliko često se pojavljuju i da li se pogoršavaju.

Rano prepoznavanje problema može pomoći porodici da se na vrijeme obrati ljekaru i dobije odgovarajuću podršku.

Važno je napomenuti da pojedinačni simptomi ne znače automatski demenciju, ali neobične i dugotrajne promjene vrijedi provjeriti sa stručnjakom.

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