Vaš dnevni horoskop za srijedu, 15. juli: motivacija vam se vratila, a ovi znaci prvi hvataju zamah prije nego što ostali stignu

Dnevni horoskop za 15. jul poručuje jednu stvar bez uvijanja: gotovo je sa odlaganjem. U sredu se Mesec u Lavu poravnava sa Marsom u Blizancima i pali motor koji je nedeljama radio na leru. Jučerašnji mlad Mesec je posadio ideju. Danas je prvi dan da je gurnete napred. Dobijate samopouzdanje i brzinu, ali oprez, ista energija ume da vas natera na brzoplete poteze.

Zašto baš danas osjećate ovaj nalet energije

Kratka i električna kombinacija Meseca u Lavu i Marsa u Blizancima spaja hrabrost sa oštrim umom. Lav vam daje petlju da se pokažete, Mars vam nalazi prave reči. Zbog toga se sredom lakše kreće sa mesta, ali i lakše preteruje. Iskoristite zamah, samo nemojte trčati pred rudu, preporučuje vaš dnevni horoskop za 15. jul.

Ovan, Bik i Blizanci: reči vam konačno dolaze same

Ovnovi, kreativna ideja koja vam se mota po glavi spremna je da izađe napolje. Danas je dan za umrežavanje i nove profesionalne veze, pa progurajte tu misao dalje od glave. Bikovi, mali nalet snage rešava kućnu listu obaveza koju odlažete. Usput naštelujte i bolji balans između posla i života. Blizanci, samopouzdanje vam se vraća posle perioda preispitivanja. Vodite onaj razgovor koji izbegavate, danas ćete znati kako da ga počnete.

Rak, Lav i Djevica: vrijeme je za konkretne poteze

Rakovi, mlad Mesec u vašem znaku otvorio je poglavlje, a sada dolazi rad. Ciljate unapređenje ili sopstveni posao, svejedno, pravite krupne korake. Lave, Mesec prolazi kroz vaš znak i spaja se sa Marsom. Izađite u centar pažnje i pletite veze, to vam ide od ruke. Device, dan je miran, ali napredak postoji i kad ga ne vidite. Verujte u ono što ste već uradili.

Vaga, Škorpija i Strijelac: veze i preokreti u karijeri

Vage, sreda je u znaku poznanstava. Izađite napolje, jer ni prijatelj ni ljubav ne dolaze do kauča. Škorpije, Mesec vas tera da mislite na ugled, a Mars vam daje strategiju. Tražite povišicu, menjajte posao, počnite projekat. Danas je moguće ono što ste sebi naumili. Strelčevi, unesite toplinu u bliske odnose, zabavan sastanak ili planiranje putovanja. Slobodni ste, pokažite se, pravi partner vas nikada neće sputavati.

Jarac, Vodolija i Ribe: akcija donosi olakšanje

Jarče, koje zadatke gurate pod tepih? Danas ih rešite, jer olakšanje posle vredi truda. Energija Meseca i Marsa čini vas produktivnijim nego obično. Vodolije, prava osoba izvlači novu stranu iz vas i to je danas očigledno. Udružite se sa nekim ko vas inspiriše i pretvorite ideju u nešto opipljivo. Ribe, izađite iz svoje glave u stvarni svet. Faza planiranja je gotova, preduzmite akciju i iznenadićete se koliko stignete za jedan dan.

Šta zapravo znači poravnanje Meseca i Marsa u sredu

To je kratkotrajni astrološki spoj koji spaja emociju sa akcijom. Mesec nosi raspoloženje, Mars daje pokretačku snagu, pa zajedno rušite blokade i lakše krećete ka cilju istog dana.

Motivacija je tu, prozor je otvoren, a on se ne zadržava dugo. Koju stvar ste odlagali i konačno je rešavate baš danas? Napišite u komentarima šta vam je ova sreda pokrenula, piše krstarica.

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