U Mostaru danas 39 stepeni, sutra u BiH pljuskovi i grmljavina

Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 17; Ivan-sedlo 27; Sokolac, Zenica 28; Srebrenica 30; Livno, Neum, Tuzla, Zvornik 31; Bihać, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sarajevo 32; Banja Luka, Bijeljina, Bugojno, Drvar, Sanski Most 33; Jajce, Trebinje 34 i Mostar 39 stepeni.

Sutra će u BiH preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni,pišu Vijesti

U Sarajevu će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutaranja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

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