Šta se događa s vašim tijelom kada svakodnevno jedete crveno meso

Kako navodi Health, umjerena konzumacija i odabir nemasnijih komada mogu pomoći u očuvanju zdravlja.

Potiče zdravlje mišića

Crveno meso sastoji se od mišićnih vlakana životinjskog porijekla. Proteini, masti i mikronutrijenti u crvenom mesu podržavaju rast i obnovu mišića, što je posebno korisno za sportaše. Konzumiranje više proteina podržava oporavak nakon treninga jačanjem mišića i povećanjem mišićnog rasta.

Konzumiranje više proteina može pomoći odraslima kojima prijeti pothranjenost u očuvanju mišićne mase. Proteini također pomažu u regulaciji hormona u tijelu, što može pomoći u sprječavanju simptoma dijabetesa.

Izgrađuje jake kosti

Crveno meso bogato je fosforom i magnezijem, mineralima koji potiču rast kostiju. Kako starite, mišićna snaga se obično smanjuje. Međutim, konzumiranje više proteina može usporiti gubitak koštane mase povezan sa starenjem.

Žene koje konzumiraju više mesa mogu imati niže stope osteoporoze, stanja koje čini kosti krhkima. Međutim, za neke, biljni proteini, koji sadrže manje zasićenih masti, mogu biti općenito zdraviji.

Sadrži vitamine i minerale

Crveno meso, posebno govedina, jedan je od najboljih izvora selena i cinka, minerala koji su neophodni za imunitet.

Cink je odgovoran za signaliziranje imunoloških stanica u vašem tijelu. Za starije osobe cink je posebno važan za zaštitu tijela od patogena koji mogu uzrokovati hronične bolesti.

Selen i cink pomažu u sprječavanju upale u tijelu. Međutim, neke studije pokazuju da previše selena može povećati upalu. Istraživači preporučuju odabir nemasnog crvenog mesa u umjerenim količinama kako bi se smanjili potencijalno štetni učinci na zdravlje.

Pomaže u sprječavanju anemije

Anemija je stanje koje smanjuje broj crvenih krvnih stanica i hemoglobina u vašem tijelu. Hemoglobin je protein koji pomaže crvenim krvnim stanicama da prenose kisik po tijelu. Anemija zbog nedostatka željeza jedna je od najčešćih vrsta anemije.

Pridržavanje veganske ili vegetarijanske prehrane može vas učiniti sklonijim nedostatku željeza i anemiji. Simptomi anemije uzrokovane nedostatkom željeza uključuju hladne ruke i noge te vrtoglavicu.

Jedenje crvenog mesa može vam pomoći da apsorbujete željezo koje je vašem tijelu potrebno za smanjenje simptoma anemije.

Crveno meso jedan je od najboljih izvora vitamina i minerala poput željeza i vitamina B12. Uobičajeni simptomi anemije uzrokovane nedostatkom vitamina B12 uključuju umor, glavobolje, kratkoću daha i vrtoglavicu.

Rizici

Izbjegavajte davanje prednosti crvenom mesu kao jedinom izvoru proteina. Većina vrsta crvenog mesa ima visok udio zasićenih masti. Konzumiranje prekomjernih količina zasićenih masti može povisiti LDL holesterol (također poznat kao loš holesterol), što povećava rizik od srčanih bolesti.

Također, možete izbjeći konzumiranje previše zasićenih masti uravnoteženom prehranom koja uključuje voće, povrće i žitarice.

Neke su studije otkrile da prerađeno crveno meso poput hrenovki i suhomesnatih proizvoda može povećati rizik od dijabetesa, srčanih bolesti i određenih vrsta raka. Prerađeno meso sadrži dodatne umjetne arome i konzervanse koji ga mogu učiniti štetnijim.

Grah, riba i orašasti plodovi su izvori proteina koji su zdravi za srce. Dostupne su i opcije nemasnog crvenog mesa s nešto manje zasićenih masti.

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