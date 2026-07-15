Koliko treba da traje popodnevna drijemka?

Naučna istraživanja preporučuju kratak san tokom dana kako biste bolje obavili popodnevne zadatke i povećali produktivnost. Zato je drijemka odličan način da povratite energiju dok ne popravite raspored spavanja.

Kako “pravilno” odrijemati?

Kada spavate duže od 30 minuta, teže se razbudite. Tada uglavnom imate osjećaj omamljenosti u odnosu na buđenje iz lakšeg sna – kaže dr Safija Kan, specijalista za poremećaje spavanja, za Everyday Health.

Dakle, prema savjetu stručnjaka, drijemka treba da bude kratka, odnosno da ne traje duže od 30 minuta. Kan naglašava da vam nije potrebna drijemka kako biste normalno funkcionisali ako imate zdrav raspored spavanja, ali da je i u tom slučaju povremeno korisna.

Smatra se da je najbolje vrijeme za spavanje tokom dana u prijepodnevnim časovima ili rano poslijepodne, jer nas cirkadijalni ritmovi čine sklonijim dubokom snu kasnije tokom dana. Takođe, prije drijemke trebalo bi izbjegavati kofein, šećer i masnu hranu.

Facebook komentari