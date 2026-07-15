Nemojte ostaviti čašu vode pokraj kreveta preko noći: Evo zašto

Do čudnog okusa kojeg osjećate zapravo dolazi zbog povećanja razine kiseline u vodi, piše Atma.hr.

PH ravnoteža vode se smanjuje kada ostane nepokrivena preko noći. Voda upija ugljični dioksid koji je čini kiselom. Ali to nije ono glavno oko čega treba brinuti.

Ono što bi trebalo privući vašu pažnju je rizik od bolesti uzrokovanih vodom. Nisu sve te bolesti uzrokovane samo vodom koja je kontaminirana izvana.

Voda je element sklon životu. U njoj se mogu uzgojiti alge i bakterije ako se dugo ostavi da stoji na zraku nezatvorena. Discovery News je objavio video koji govori upravo o tome.

Kemija vode se mijenja, 0,13% se pretvara u karbonatnu kiselinu koja kasnije tvori bikarbonate i karbonate. Ali nije samo radi toga nesigurno piti takvu vodu.

Voda koja je ostala na otvorenom je potencijalni domaćin komarcima i algama, osim toga privlači i kućnu prašinu. Stoga je važno kuhati ili filtrirati pitku vodu.

Voda se može pohraniti na neodređeno vrijeme, ako je ispravno skladištena. Suvremeno doba omogućilo je kemijsko pročišćavanje vode.

Voda se ne smije držati zajedno s pesticidima, ali osim toga, sigurno ju je pohraniti na duže vrijeme. Međutim, voda zahtijeva odgovarajuće posude. Nisu sigurni svi oblici plastičnih boca.

Ako voda ostane nezatvorena sklona je rastu bakterija. Flaširana voda omogućava se da se takav rast zaustavi na nekoliko dana, ali ne zauvijek.

Najbolje je piti svježu vodu koja nije kontaminirana. Zato je najbolje da vodu ulijete u čašu kad je trebate piti i ne ostavljati je u čaši na zraku tijekom cijele noći.

A ako doista ne volite ustajati samo zbog čaše vode, uvijek možete držati bocu vode pokraj kreveta.

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