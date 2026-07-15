Objavljena prognoza do nedjelje: Danas sunčano vrijeme, a zatim stiže promjena

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica 14; Sokolac, Srebrenica 18; Ivan Sedlo 19; Bugojno, Livno, Zvornik 20; Drvar, Sarajevo, Tuzla 21; Doboj, Sanski Most, Zenica 22; Banja Luka, Bihać, Jajce 23; Mostar, Trebinje 24; Bijeljina, Neum, Prijedor 25; Gradačac 26; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 945 hPa, za 2 hPa je viši od normalnog i lagano opada.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadnu južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 27 do 34, na jugu do 37 °C.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka oko 31 °C.

U četvrtak, 16. jula, umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 36 °C.

U petak, 17. jula, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana na krajnjem sjeveru Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 °C.

U subotu, 18. jula, sunčano uz porast oblačnost u Bosni. U većem dijeu Bosne su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 °C.

U nedjelju, 19. jula, sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 °C.

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