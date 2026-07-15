Ovaj horoskopski znak danas očekuje najviše stresa i nervoze

Škorpijama srijeda donosi niz prepreka koje će testirati njihovo strpljenje. Na poslu su mogući nesporazumi s kolegama, odgađanje važnih planova ili osjećaj da se njihov trud ne cijeni dovoljno, a dodatni stres mogao bi izazvati i neočekivan finansijski trošak. Zvijezde savjetuju da izbjegavaju impulsivne odluke i ne ulaze u sukobe koje mogu odgoditi, prenosi Index.hr.

Ljubavni odnosi

Napetost bi se mogla preliti i na privatni život. Nerazjašnjene sumnje, ljubomora ili loša komunikacija lako bi mogli prerasti u raspravu, naročito ako obje strane budu tvrdoglavo branile svoje stavove. Iskren razgovor mogao bi spriječiti da manji nesporazum preraste u veći problem.

Zdravlje i raspoloženje

Nakupljeni stres mogao bi se odraziti i na raspoloženje pa će Škorpije lakše gubiti strpljenje nego inače. Mogući su osjećaj umora, napetosti i frustracije, zbog čega je važno pronaći vrijeme za odmor i ne donositi važne odluke pod pritiskom.

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