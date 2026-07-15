Odnos u vodi: Šta trebate znati prije nego što se upustite u avanturu

Jedna od najvećih prednosti je promjena okruženja koja može unijeti više uzbuđenja u vezu. Voda pruža dodatnu potporu tijelu, pa pojedini položaji mogu biti lakši nego na suhom. Boravak u vodi može pojačati osjećaj bliskosti među partnerima, a osvježavajuća temperatura često doprinosi ugodnijem doživljaju tokom ljetnih vrućina.

S druge strane, seks u vodi ima i svoje nedostatke. Morska ili bazenska voda može povećati rizik od iritacija i infekcija, dok prirodna vlažnost može biti smanjena jer voda ispire prirodni lubrikant, što može izazvati nelagodu.

Važno je znati i da voda ne pruža zaštitu od trudnoće niti spolno prenosivih infekcija. Kondomi se mogu lakše oštetiti ili skliznuti zbog vlage i trenja, pa ih je potrebno pravilno koristiti.

Osim zdravstvenih aspekata, treba voditi računa i o privatnosti te sigurnosti, jer javni intimni odnosi mogu imati pravne posljedice, a klizave površine, kamenje ili školjke mogu povećati rizik od povreda.

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