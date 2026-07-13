Ovih 10 stvari vozač treba imati u autu, jedna može spasiti život

Taj osjećaj bespomoćnosti niko ne želi doživjeti. Upravo zato pravilno opremljen gepek nije luksuz, već vaša sigurnosna mreža.

Priprema vozila ne znači samo dolijevanje ulja, to je ozbiljan preventivni proces koji podrazumijeva razmišljanje unaprijed.

Kvalitetna i atestirana auto-oprema može vam pomoći da kvar, nezgodu ili vanrednu situaciju riješite brzo i sigurno.Evo 10 stvari koje bi svaki vozač morao imati u automobilu:

1. Reflektirajući prsluk

Prsluk nije samo zakonska obaveza. U slučaju kvara noću ili po magli čini vas vidljivim drugim vozačima i može spriječiti tragediju.

2. Sigurnosni trokut

Kada se vozilo zaustavi zbog kvara, prvo postavite trokut na propisanoj udaljenosti iza automobila. Tako upozoravate ostale učesnike u saobraćaju.

3. Kutija prve pomoći

U njoj se nalaze osnovna sredstva koja mogu zaustaviti krvarenje i pružiti prvu pomoć do dolaska hitne službe.

4. Uže ili sajla za vuču

Kada motor otkaže daleko od servisa, sajla za šlepanje može biti jedini način da stignete do pomoći.

5. Rezervni točak, dizalica i ključ

Setovi za krpljenje guma ne mogu pomoći kod većih oštećenja. Pravi rezervni točak i odgovarajući alat i dalje su najbolja opcija.

6. Lanci za snijeg

Tokom zime, posebno van gradova, lanci su često zakonska obaveza. Na zaleđenim i snježnim putevima mogu biti presudni za sigurno kretanje.

7. Kablovi za paljenje

Hladnoća je veliki neprijatelj akumulatora. Kvalitetni kablovi mogu vas spasiti kada auto ne želi upaliti.

8. Aparat za gašenje požara

Mali PP aparat može ugasiti početni požar i spriječiti ogromnu materijalnu štetu.

9. Rezervne sijalice

Pregorjela sijalica noću drastično smanjuje vidljivost. Nekoliko rezervnih sijalica zauzima malo mjesta, a može riješiti veliki problem,pišu Vijesti

10. Pouzdana baterijska lampa

Kada mijenjate gumu ili provjeravate motor u mraku, dobra LED lampa postaje neprocjenjiva.

Ni najbolja oprema ne vrijedi mnogo bez pažljive i odgovorne vožnje. Redovno provjeravajte šta imate u gepeku i ne čekajte da vas kvar ili nezgoda iznenade.

Jedna od ovih stvari možda vam nikada neće zatrebati, ali ako zatreba, mogla bi vam spasiti život.

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